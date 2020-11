Kripo stellt in Dillenburg und Herborn Drogen sicher

Symbolfoto: VRM

DILLENBURG/HERBORN - Beamte der Dillenburger Kriminalpolizei haben am Dienstag in Dillenburg und in Herborn Sonderkontrollen vorgenommen. Schwerpunkte waren dabei der Jugendschutz und das Bekämpfen der Rauschgiftkriminalität.

Zwischen 16.15 und 21 Uhr waren sie in Dillenburg rund um den Bahnhof und im Hofgarten sowie in Herborn am Bahnhof, am Festplatz in der Au, in den Unterführungen und am Aussichtsturm "Dillblick" unterwegs. Sie kontrollierten 36 Personen und überprüften zwei Fahrzeuge.

Hinweise auf bestehende Corona-Beschränkungen

Im Hofgarten fiel ein 22-jähriger Mann auf. Bei ihm stellten die Ermittler eine geringe Menge Marihuana sicher. Er muss sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Die Überprüfung eines Autos an der Rückseite des Herborner Bahnhofs führte gleich zu mehreren Anzeigen: Zum einen hatte der 22 Jahre alte Fahrer einen fertigen Joint und eine geringe Menge Haschisch bei sich. Zum anderen saß er am Steuer des Autos, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittelstand. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Die Polizisten stellten das Rauschgift sicher, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Nach entsprechenden Feststellungen wiesen die Beamten die überprüften Personen auf die bestehenden Corona-Beschränkungen hin und klärten sie über mögliche Bußgelder auf, wenn sie dagegen verstießen. Alle Angesprochenen hätten die anschließenden Weisungen befolgt, sodass die Polizisten keine weiteren Schritte hätten einleiten müssen, hieß es.