Kripo sucht nach einem Elfjährigen aus Dillenburg

Wird inzwischen schon seit dem 15. November in Dillenburg vermisst: der elf Jahre alte Eliano. Foto: Polizei Dillenburg

DILLENBURG - Wie die Dillenburger Polizei erst am Mittwoch mitgeteilt hat, sucht sie bereits seit dem 15. November (Sonntag) nach dem vermissten Eliano O. Der Elfjährige ist aus einer Unterbringungseinrichtung in Dillenburg abgängig.

Der Kriminalpolizei lägen bisher - trotz intensiver Fahndungsbemühungen - keine Anhaltspunkte für den derzeitigen Aufenthaltsort des Jungen vor. Der Elfjährige habe familiäre Bezüge nach Netphen und Wuppertal, hieß es.

Der Junge ist in seiner Entwicklung verzögert

Eliano O. ist in seiner Entwicklung verzögert. Der Junge ist 1,70 Meter groß und übergewichtig. Er hat kurze schwarze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen gelben Pullover und eine hellblaue Jeans. Hinweise auf den Aufenthalt von Eliano nimmt die Kriminalpolizei in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen. In dringenden Fällen darf man dafür auch die Notrufnummer 110 anrufen.