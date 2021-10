Küchenbrand in Dillenburg: Feuerwehr findet tote Frau

Jede Hilfe kommt zu spät: Bei einem Brand in der Berliner Straße in Dillenburg verliert eine Frau ihr Leben. Symbolfoto: Marcel Kusch/dpa

DILLENBURG - Ein Wohnungsbrand hat am frühen Mittwochmorgen in Dillenburg für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Brandschützer fanden in dem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße eine tote Frau. Auch wenn die Hilfe schnell eintraf, kam jede Rettung zu spät.

Die Dillenburger Feuerwehr wurde um 4.45 Uhr alarmiert. Wie Stadtbrandinspektor Michael Reichel mitteilt, seien die ersten Einsatzkräfte nach nur sieben Minuten an dem viergeschossigen Gebäude eingetroffen.

Den Notruf habe eine Nachbarin abgesetzt. Sie sei durch das Piepen von Rauchmeldern und Rauchentwicklung aus der Wohnung im Hochparterre aufmerksam geworden.

Noch bevor die Feuerwehr eintraf, evakuierten Polizisten und Rettungsdienstmitarbeiter das Gebäude. Mit Atemschutzgeräten ausgestattet, drangen Feuerwehrleute durch ein Fenster in die Wohnung ein. Dort fanden sie eine leblose Frau, die sofort nach draußen gebracht und dem Rettungsdienst übergeben wurde. Dieser konnte aber nur noch den Tod feststellen. Ob die Frau an der Rauchentwicklung oder aus einem anderen Grund starb, ist noch unklar. Eine andere, evakuierte Bewohnerin wurde wegen gesundheitlicher Beschwerden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

In einem Topf auf dem

Herd brennen Essensreste

Das Feuer in der Wohnung beschränkte sich auf brennende Essensreste in einem Topf auf dem Herd. Dort sei auch die starke Rauchentwicklung entstanden, so die Feuerwehr.

Die Wohnung wurde im Anschluss mit einem Belüftungsgerät entraucht. Danach konnten die übrigen neun evakuierten Personen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr war unter Leitung von Reichel mit 36 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen in der Berliner Straße.