Freitag,
15.05.2020 - 17:58
1 min
Kühles Blondes im Biergarten oder Eis vor dem Café
Die Gastronomiebetriebe sind zurück - zumindest die, deren Wirte sich nicht von den strengen Auflagen für die Wiedereröffnung in Corona-Zeiten haben abschrecken lassen.
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