"Kunterbunt" erhält den ersten Bildungspreis

Übergabe des ersten Bildungspreises Lahn-Dill (von links): Karin Möglich und Mirjam Fräßdorf vom Kinderhaus "Kunterbunt" in Hüttenberg sowie Heinz Schreiber, Vorsitzender der "Bildungslandschaft Lahn-Dill. Foto: Lahn-Dill-Kreis

HÜTTENBERG-HÖRNSHEIM/ WETZLAR/DILLENBURG (red). Das Kinderhaus "Kunterbunt", ein Kindergarten im Hüttenberg Ortsteil Hörnsheim, hat den ersten Bildungspreis Lahn-Dill erhalten.

Laut Kreisverwaltung hatte die "Bildungslandschaft Lahn-Dill" in diesem Jahr erstmalig zum Bildungswettbewerb "Lust auf Lernen. Spaß an Bildung" aufgerufen. Gesucht wurden Projekte und Initiativen, die den Spaß an Bildung befördern, für Bildung motivieren und die Freude am Lernen unterstützen.

"Kommt unendlich viel

Wasser aus dem Hahn?"

Das Kinderhaus in Hörnsheim habe mit dem Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung - Projekt Wasser" gezeigt, wie schon bei den Kleinsten diese Lust geweckt und gefördert werden könne. Für das Projekt erhielten sie den mit 500 Euro dotierten ersten Bildungspreis der Bildungslandschaft Lahn-Dill.

"Die Kinder werden bei dem Projekt mit ihren Fragen ernstgenommen, sie starten im Grunde den weiteren Prozess und gestalten ihren Kindergartenalltag damit selbst", sagte Kreis-Schuldezernent Heinz Schreiber (Grüne) bei der Preisvergabe.

Die Kinder im Kinderhaus "Kunterbunt" lernten spielerisch, wie sie an neue Aufgaben herangehen und auch unbekannte Probleme lösen könnten. Die Erzieherinnen unterstützten die Kinder dabei mit helfenden Fragen - sie beantworteten aber nicht die Kernfrage.

Ein Beispiel: So fragt Liam, 6 Jahre: "Kommt eigentlich unendlich viel Wasser aus dem Wasserhahn?" Um die Frage eigenständig zu lösen, beschäftigen die Kinder sich mit unterschiedlichen Lösungsansätzen. Sie führen verschiedene naturwissenschaftliche Experimente durch und stellen neu Fragen, wie zum Beispiel: Könnte man sich wohl mit dem Wasser des Schwingbachs die Zähne putzen?

Das Kinderhaus habe es geschafft, die Neugierde der Kinder durch sein anspruchsvolles pädagogisches Konzept aufzugreifen und in nachhaltig positive Lerneffekte umzuwandeln. Denn neben der Problemlösekompetenz ist es auch die hohe Mitbestimmung durch die Kinder selbst und die Führung der Kinder auf Augenhöhe, die die Jury überzeugt haben, den Preis nach Hüttenberg zu verleihen.

Der Preis wurde im Rahmen des "Digitalen Bildungsforum Lahn-Dill" durch den Vorsitzenden der "Bildungslandschaft Lahn-Dill" und Kreis-Schuldezernenten, Heinz Schreiber, verliehen. Entgegengenommen haben den Preis die Leiterin der Einrichtung, Mirjam Fräßdorf, und Projektleiterin Karin Möglich. Mitglieder der Jury waren: Eva Schleifer, Jugendhilfeplanerin des Lahn-Dill-Kreises; Simone Vetter, Leiterin der Schulabteilung des Lahn-Dill-Kreises; Nadine Maihack-Stanzel, pädagogische Leiterin der Lahn-Dill-Akademie und Friedemann Hensgen, Vorsitzender der Rittal Foundation.