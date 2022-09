Kurse für alle Altersgruppen in Dillenburg

Die Erzieherinnen Olivia Crombach (links) und Susanne Metz koordinieren das Projekt gemeinsam mit der Awo-Familienbildungsstätte in Herborn. Foto: Awo Lahn-Dill

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Im Rahmen des Dill-Kids-Projekts und der Aktivitäten des Dillenburger Familienzentrums bieten die Awo-Kita Am Zwingel und die Familienbildungsstätte der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill in den nächsten Monaten vier Kurse und Aktionen für jedermann.

Am Dienstag, 20. September, beginnt im Turnraum der Kindertagesstätte ein Kurs "Aktiv und gelassen 60+" unter Leitung von Nicole Discher. Die Treffen finden dienstags von 18 bis 19 Uhr statt. Unter der Leitung von Jennifer Fiedler steht ein Workshop zur Kommunikation per Gebärden für Kinder zwischen 6 und 36 Monaten sowie deren Eltern, der am 23. September und am 7. Oktober, jeweils freitags von 15 bis 16.30 Uhr, in der Awo-Krippe in der Hintergasse über die Bühne geht. Auf den 13. Oktober (Donnerstag) terminiert ist ein Kurs "Erste Hilfe für Kinder" unter der Leitung von Arnd Sawitzki. Der Kurs für Fünf- und Sechsjährige findet von 14 bis 16.30 Uhr im Turnraum der Awo-Kita statt. An Vorschulkinder schließlich richtet sich der Workshop "Alltagsstark" unter Leitung von Dozentin Elke Fischer. Das Selbstbehauptungs- und Resilienz-Training geht am 17. und 24. November, jeweils donnerstags, von 15 bis 17 Uhr über die Bühne.

Anmeldungen sind möglich per Telefon unter 0 27 72- 95 96 16, 95 96 46 und 95 96 53 sowie per E-Mail an fbs@Awo-lahn-dill.de und auf https://tinyurl.com/ynp88wne.