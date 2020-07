Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar/Limburg (red). Die Kurzarbeit stabilisiert den Arbeitsmarkt an Lahn und Dill. Das geht aus der Juli-Statistik der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar hervor.

Im Juli waren insgesamt 13 364 Personen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einer Quote von 5,7 Prozent, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen. Im Lahn-Dill-Kreis lag die Quote bei 6,1 Prozent. Im Juni lag die Zahl der Arbeitslosen bei 12 990, die Quote betrug 5,6 Prozent. Vor einem Jahr waren 10 311 Menschen im Bezirk ohne Beschäftigung (4,4 Prozent). Von den insgesamt 13 364 arbeitslosen Personen waren 5812 bei den Arbeitsagenturen in Limburg, Wetzlar und Dillenburg gemeldet. 2554 Arbeitslose wurden beim Jobcenter Limburg-Weilburg gezählt. 4998 Arbeitslose meldete das kommunale Jobcenter des Lahn-Dill-Kreises.

"Die Zahl der arbeitslosen Personen im Agenturbezirk hat sich von Juni auf Juli erhöht. Diese Entwicklung entspricht allerdings dem Verlauf der Vorjahre und ist überwiegend auf saisonale Aspekte zurückzuführen. Die Veränderungsrate zum Vorjahr hat sich im Vergleich zu den Vormonaten nur noch geringfügig erhöht", berichtete die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, Angelika Berbuir, bei Vorlage der Arbeitsmarktzahlen für den abgelaufenen Monat.

Damit habe sich im dritten Monat in Folge die Zahl der pandemiebedingten Arbeitslosmeldungen deutlich abgeschwächt. Der übliche Anstieg bei den unter 25-Jährigen falle in diesem Monat etwas geringer aus, als in den Jahren zuvor. Möglicherweise hätten sich einige Jugendliche wegen verschobener Prüfungstermine aktuell noch nicht arbeitslos gemeldet. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit betreffe überwiegend den Rechtskreis SGB III. Im Rechtskreis SGB II sei die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat nahezu gleichgeblieben. Dennoch sei der heimische Arbeitsmarkt nach wie vor von den Folgen der Corona-Krise gekennzeichnet, so die Agenturchefin weiter. Die Kurzarbeit erweise sich einmal mehr als wichtiger Anker, der bislang zu einer Stabilisierung der Marktlage - allerdings auf hohem Niveau - führe. "Die Zugänge von Arbeitslosen aus Erwerbstätigkeit bewegen sich nahezu auf dem Niveau der Vorjahre, das ist ermutigend. Die Abgänge in Erwerbstätigkeit liegen aber noch signifikant darunter", sagte Berbuir weiter.

Zahl der gemeldeten

Stellen nimmt leicht zu

Betrachte man die Zahl der Stellenmeldungen, sei verhaltener Optimismus zu verspüren. Der Bestand an Arbeitsstellen habe im Vergleich zum Vormonat erstmals seit September 2019 wieder leicht zugenommen, was für einen August untypisch sei. Das Niveau der Vorjahre sei aber noch lange nicht erreicht. Die Abgangszahlen gemeldeter Arbeitsstellen fielen weiterhin niedrig aus. Die Stornierungsquote sei inzwischen jedoch fast wieder so niedrig wie in den Vorjahren.

Laut Berbuir gibt es erstmals eine Hochrechnung zur Kurzarbeit für den März 2020. Demnach waren im Agenturbereich in 1477 Betrieben 10 711 Arbeitnehmer tatsächlich von Kurzarbeit betroffen. Die Anzahl neuer Anzeigen sei im Juli weiter gesunken (Lahn-Dill: 30 Betriebe für 556 Beschäftigte.