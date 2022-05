Ladies Circle Dillenburg spendet drei Kinder-Hochstühle für "Haus Elisa"

Johanna probiert einen der Hochstühle aus, die der Ladies Circle Dillenburg an das "Haus Elisa" übergibt (v.l.): Angela Balser, Lilly Hornung, Cornelia Koch, Johannas Mutter, Mia Trendafilow, Sarah Amfaldern und Sonja Ott freuen sich. Foto: Jürgen Jacob

DILLENBURG/BIEDENKOPF - Der Ladies Circle Dillenburg unterstützt die Arbeit im "Haus Elisa" des sozial-diakonischen St.-Elisabeth-Vereins. Die Bewohner der Mutter-/Vater-Kind-Einrichtung in der Dillenburger Marktstraße erhielten nun drei neue Kinder-Hochstühle.

Von Vorteil ist dabei, dass diese Stühle mitwachsen und für Kinder ab sechs Monaten bis ins Schulalter geeignet sind. Im "Haus Elisa" leben Kinder bis zum Alter von sechs Jahren zusammen mit ihrer Mutter oder dem Vater. Die Problemlagen der Eltern sind dabei vielfältig. So können es unter anderem psychische Probleme oder auch Suchterkrankungen sein, die dazu führen, dass Mütter oder Väter in ihrem Leben Unterstützung benötigen. Im "Haus Elisa" erhalten die Mütter und Väter Unterstützung dabei, ihre eigenen Problemlagen zu bewältigen und ihre Rolle als Eltern zu übernehmen. "Unser Ziel ist es dann, die Familien so weit zu begleiten, dass sie ein eigenständiges Leben führen können", erklärte Sonja Ott, Geschäftsbereichsleiterin beim St.-Elisabeth-Verein, dem "Haus Elisa"-Träger. Der Bedarf sei auf jeden Fall gegeben, so Ott weiter.

Dillenburger Frauen wollen bei den Planungen helfen

"Wir sind froh, durch unsere Spenden junge Familien und vor allem die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen zu können", freute sich Ladies Circle-Präsidentin Lilly Hornung. Corona erschwere auch ihnen die Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren und Spenden zu generieren.

Aber trotzdem oder auch gerade deswegen haben die "Ladies" schon das nächste Projekt am "Haus Elisa" in den Blick genommen. In den kommenden Monaten soll auf dem Dach des ehemaligen AKA-Kaufhauses ein Spielplatz für die Kinder entstehen. Dafür wollen die Frauen auch ihre Kontakte nützen und schon bei den Planungen behilflich sein.