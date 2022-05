Lahn-Dill-Kliniken rufen zum Blut spenden auf

Wegen eines akuten Mangels ruft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) dringend zu Blutspenden auf. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

WETZLAR/DILLENBURG/BRAUNFELS - Die Blutspendezentrale der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar ruft zur Blutspende auf. In den vergangenen Monaten hätten sie einen deutlichen Rückgang in den Spenderzahlen verzeichnet, erklärten die Kliniken in einer Mitteilung.

Für Blutspender gelte die 3G-Regel: Blutspender müssen geimpft, genesen oder einen negativen Antigenschnelltest von einer offiziellen Teststelle (nicht älter als 24 Stunden) oder einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen. Außerdem müssten Blutspender symptomfrei sein. Spender werden außerdem gebeten, eine FFP2-Maske zu tragen und einen Kugelschreiber mitzubringen.

Blutspenden sind nur nach Voranmeldung unter Telefon 0 64 41-79 25 40 möglich. Dadurch können die Spender so einbestellt werden, dass nur wenige Spender gleichzeitig kommen und somit bei der Spende ein Sicherheitsabstand von circa zwei Metern eingehalten werden kann.