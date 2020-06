Lahn-Dill-Kliniken: Väter dürfen bei Kaiserschnitt dabei sein

Symbolfoto: dpa

Wetzlar/Dillenburg (red/kel). Gute Nachrichten gibt es für werdende Eltern, die in den Lahn-Dill-Kliniken entbinden: Väter dürfen ab sofort außer bei der Entbindung auf natürlichem Weg auch bei einem Kaiserschnitt dabei sein, teilen die Lahn-Dill-Kliniken auf ihrer Facebookseite mit. Aufgrund der corona-bedingten Schutz- und Hygienemaßnahmen war das in den vergangenen Wochen nicht möglich. Zwischenzeitlich hatten die Kliniken werdenden Vätern oder anderen engen Angehörigen grundsätzlich nicht gestattet, bei Geburten persönlich anwesend sein zu können. "Die allgemeinen Lockerungen ermöglicht es uns nun, auch die Beschränkungen in unseren Kreißsälen anzupassen.", teilt das Klinikum mit.

Dennoch werden Eltern dringend gebeten, zur Sicherheit aller, sich an die Anweisungen des Personals vor Ort zu halten.