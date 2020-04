Lahn-Dill-Kliniken: Väter dürfen wieder zur Geburt

Väter dürfen in den Kliniken in Wetzlar und Dillenburg wieder in die Kreißsäle und bei der Geburt dabei sein. Archivfoto: dpa

WETZLAR/DILLENBURG (red). Das Besuchsverbot für werdende Väter in den Kreißsälen in Wetzlar und Dillenburg wird teilweise gelockert. Somit dürfen Väter beziehungsweise andere Begleitpersonen, die im selben Haushalt leben, ab sofort wieder bei der Geburt anwesend sein. Das teilten die Lahn-Dill-Kliniken am Mittwoch mit.

Das Besuchsverbot in den Kliniken war Mitte März aufgrund der stark ansteigenden Zahl an Corona-Infektionen auf werdende Väter ausgeweitet worden. "Hintergrund der damaligen Entscheidung war, jegliche vermeidbaren Kontakte und damit eine mögliche Ansteckung zu verhindern, damit unser Personal weiterhin für die Bevölkerung des Lahn-Dill-Kreises einsatzfähig bleibt", erläutert Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken. "Die allgemeine Lockerung einiger Maßnahmen ermöglicht es uns nun, auch die Beschränkungen in unseren Kreißsälen anzupassen. Wir bitten alle werdenden Eltern dringend darum, sich zur Sicherheit aller, an die die Anweisungen des Personals vor Ort zu halten."

Und es gelten einige Einschränkungen: Die Anwesenheit der Begleitperson ist erst ab der aktiven Phase der Geburt möglich. Wann diese beginnt, beurteilt die Hebamme. Ein Wechsel der Begleitperson ist während des Aufenthaltes aus hygienischen Gründen nicht möglich. Die Begleitperson muss das Krankenhaus wieder verlassen, sobald die Frau auf Station verlegt wird.

KONTAKT Werdende Eltern können sich mit ihren Fragen direkt an die Kreißsäle der Lahn-Dill-Kliniken wenden. Der Kreißsaal in Wetzlar ist telefonisch unter (06441) 79-2620 zu erreichen. Der Kreißsaal in Dillenburg kann unter 0 27 71-3 96 44 70 kontaktiert werden.

Vor Betreten des Kreißsaales erhält die Begleitperson durch die Hebamme eine Einweisung der während der Entbindung einzuhaltenden Hygienemaßnahmen. Er erhält ein schriftliches Informationsblatt sowie eine auszufüllende und zu unterschreibende Gesundheitscheckliste.

Da das Infektionsrisiko gering gehalten werden muss, dürfen die Väter während der Geburt nicht aus- und eingehen, sondern müssen im Kreißsaal bleiben. Benötigt die Frau einen Kaiserschnitt, darf der Mann auch künftig nicht mit in den OP-Saal, darf nun aber im Kreißsaal auf seine Frau und das Neugeborene warten.

Väter müssen bei der Geburt Mund-Nasen-Maske tragen

Zusätzlich muss der Vater während der Geburt eine Mund-Nasen-Maske tragen. Darüber hinaus darf er keine Anzeichen einer Corona-Infektion, keinen Kontakt zu einer infizierten Person gehabt und sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben.

"Um die Sicherheit anderer Familien, aber auch unsere Sicherheit, die der Mitarbeiter, zu gewährleisten, appellieren wir weiter an das Verantwortungsbewusstsein der werdenden Mütter und ihrer Partner, uns Symptome einer Corona-Infektion oder den Kontakt zu an Corona erkrankten Menschen in jedem Fall mitzuteilen", so Hebamme Maike Jokl-Seibring.