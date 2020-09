Lahn-Dill-Kreis: Fünf von acht Schulen wieder coronafrei

Negative Tests gab es an fünf Schulen im Lahn-Dill-Kreis. Die Ergebnisse für die übrigen Schulen stehen noch aus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Wetzlar/Dillenburg/Ehringshausen. (jli/hog) Fünf der acht Schulen im Lahn-Dill-Kreis, an denen es einen Covid-19-Fall gab, sind wieder coronafrei. Das hat Landrat Wolfgang Schuster (SPD) am Montag mitgeteilt.

An den Schulen waren Schüler und Lehrkräfte aufgrund jeweils eines Corona-Falls als Kontaktpersonen unter Quarantäne gesetzt wurden. Alle betroffenen Personen seien nun auf das Coronavirus getestet worden - mit negativen Ergebnissen, hieß es in einer Pressemitteilung des Kreises. Die Quarantänezeit sei nun vorüber, sodass der Unterricht an der Ottfried-Preußler-Schule, an der Wilhelm-von-Oranien-Schule, an den Kaufmännischen und an den Gewerblichen Schulen (alle vier Dillenburg) sowie an der Johannes-Gutenburgschule in Ehringshausen wieder wie gewohnt stattfinden kann.

"Wir sind froh, dass es in den Schulen bisher zu keiner Ausbreitung des Virus kam. Mein Dank gilt den Schulleitungen und Lehrkräften für die vorbildliche Zusammenarbeit mit unserem Gesundheitsamt. Das Wichtigste ist nach wie vor die Unterbrechung der Kontaktketten", sagte Schuster.

Die Testergebnisse der Kontaktpersonen der August-Bebel-Schule in Wetzlar, der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar und der Grundschule in Dalheim stehen derzeit noch aus. Auch dort mussten Schüler und Lehrkräfte unter Quarantäne gesetzt werden, da sie mit jeweils einer positiv getesteten Person in Kontakt kamen. Aufgrund der allgemein hohen Nachfrage benötigen die Labore momentan mehrere Werktage für die Auswertung der Abstriche, hieß es in der Mitteilung des Kreises.

Zwei Menschen wegen Corona in Lahn-Dill-Kliniken

Im Lahn-Dill-Kreis waren am Montag, 7. September, 16 Menschen, mit dem Coronavirus infiziert. 258 Personen befinden sich in Quarantäne. Zwei Menschen seien wegen des Coronavirus in den Lahn-Dill-Kliniken, teilte Kreis-Gesundheitsdezernent Stephan Aurand (SPD) am Montagnachmittag in der Sitzung des Kreistages.