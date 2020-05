Lahn-Dill-Kreis: Keine Chance für Schulen im Schichtbetrieb

Busverkehr in Zeiten der Corona-Krise: nur mit Einschränkungen. Nach Angaben der Kreisverwaltung funktioniert der Schülertransport im Lahn-Dill-Kreis seit dem Wiederbeginn des Unterrichts Ende April gut. Kontrollen hätten gezeigt, dass in den Bussen Mund-Nasenschutz getragen werde. Foto: Jörgen Linker

1,5 Meter Mindestabstand - so der Hinweis am Eingang der Johann-von-Nassau-Schule in Dillenburg, so die Bedingungen in Corona-Zeiten. Foto: Jörgen Linker