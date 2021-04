Lahn-Dill-Kreis legt Nachrückerlisten für Impfreste vor

Jetzt teilen:

LAHNAU/WETZLAR/DILLENBURG - Was passiert im Lahn-Dill-Kreis mit übrig gebliebenem Corona-Impfstoff? Wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte, gibt es inzwischen Nachrückerlisten mit 20 Institutionen aus dem Bereich Feuerwehren, Rettungswesen und Notfallhilfe genannt. Deren Mitarbeiter (Priorisierungsgruppe zwei und drei) könnten sich dann abends kurzfristig im Impfzentrum in Waldgirmes gegen das Coronavirus impfen lassen, falls Impfstoff übrig geblieben sei.

Laut Kreisverwaltung hat eine "Ethikkommission Impfen" des Lahn-Dill-Kreises dieses Konzept nun vorgelegt. Im Impfzentrum arbeite man aber bereits seit einigen Wochen danach.

Durchschnittlich fielen täglich zwischen drei und sechs Dosen an Impfresten an. Die genaue Zahl stehe erst fest, wenn die letzten Impflinge eines Tages angekommen und registriert sind. Die Impfstoff-Fläschchen (sogenannte Vials) seien dann angebrochen und die Spritzen bereits aufgezogen. In der Regel blieben circa 30 bis 50 Minuten, bis die Dosen verimpft sein müssten, bevor der Impfstoff an Wirksamkeit verliere.

"ETHIKKOMMISSION IMPFEN" IM LAHN-DILL-KREIS Die "Ethikkommission Impfen" besteht laut Kreisverwaltung aus dem Vorsitzenden Stephan Aurand (Kreis-Gesundheitsdezernent), der Ärztin Dr. Ingrid Knell, Dekan Roland Jaeckle (Evangelisches Dekanat an der Dill) und dem Arzt Peter Franz (Vorsitzender des Arztnetzes für die Region Lahn-Dill). Sie entwickelt in enger Abstimmung mit der Leitung des Impfzentrums Richtlinien zur Vergabe von Impfstoffresten am Tagesende, damit keine Impfdose verloren geht. Außerdem sieht es die Kommission als wichtige Aufgabe an, die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu fördern und die Bürger schnellstmöglich impfen zu lassen. Die Ethikkommission lässt sich darüber hinaus regelmäßig über den Stand des Impfens im Impfzentrum, mit den mobilen Teams in Einrichtungen und bei immobilen Personen in der eigenen Häuslichkeit berichten. Sie kann Kritikpunkte aufgreifen und auch Empfehlungen an den Kreisausschuss aussprechen.

"Aus diesem Grund haben wir uns auf ein Konzept geeinigt, das uns eine praktikable und verlässliche Restimpfstoffverwertung ermöglicht", erklärt Stephan Aurand, Gesundheitsdezernent des Lahn-Dill-Kreises und Vorsitzender der Ethikkommission.

Derzeit sind 20 Institutionen in die Nachrückerliste aufgenommen. Es handelt sich um Einrichtungen im Bereich des Rettungswesens, der Feuerwehren und der Notfallhilfe. Diese Institutionen haben Listen mit Mitarbeitern der Priorisierungsgruppen zwei und drei erstellt. Die schnelle Verfügbarkeit der Personen sei bereits vorgeprüft, so Aurand.

Bislang wurden alle übrigen Dosen verimpft

Fielen Impfstoffreste an, könnten die entsprechenden Personen kontaktiert und geimpft werden. Jeden Tag kämen ein bis zwei der Listen im gleichmäßigen rotierenden Turnus zum Einsatz. Die Anzahl der Listen sei erweiterbar.

"Bisher konnten wir an den Tagesenden alle übrig gebliebenen Impfdosen verimpfen", so Aurand.