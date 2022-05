Lahn-Dill-Kreis macht bei Kindermeilen-Kampagne mit

Mit dem Rad zu Schule fahren. Das bringt den Kindermeilen-Sammlern einen Sticker für das Sammelalbum ein. Symbolfoto: Ralf Hirschberger/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Europaweit begeben sich Kinder von vier bis zwölf Jahren jährlich auf eine symbolische Klimareise um die Welt. Der Lahn-Dill-Kreis beteiligt sich in diesem Jahr erstmalig vom 4. bis 17. Juli an der Kindermeilen-Kampagne des Klima-Bündnisses.

Kreis-Umweltdezernent Heinz Schreiber (Grüne) und das Mobilitätsmanagement des Lahn-Dill-Kreises rufen alle Schulkinder von der ersten bis zur siebten Klasse sowie deren Eltern auf, während der Kindermeilen-Kampagne grüne Meilen zu sammeln und damit den Klimapolitikern weltweit ein deutliches Zeichen zu geben, dass Kinder ihren Teil zum Klimaschutz bereits beitragen.

Kinder lernen, Alltagswege klimaschonend zu erledigen

Innerhalb der Klimaaktionswochen lernen Schulklassen spielerisch, wie sie Alltagswege klimaschonend bewältigen können. Neben Mobilität werden aber auch Themen wie Ernährung und Energieverbrauch zum Schutz des Klimas erarbeitet. Jedes Kind sammelt in seinem persönlichen Kindermeilen-Sammelalbum grüne Meilen. Immer wenn Alltagswege zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Roller oder dem Bus bestritten werden, darf ein Sticker in das Sammelalbum geklebt werden. Auch für klimafreundliche Ernährung und Energiesparmaßnahmen gibt es Sticker. Außerdem können die Kinder ihre Wünsche und Forderungen an die Politiker auf selbst gestalteten Plakaten und Pappfüßen dokumentieren, die der Lahn-Dill-Kreis am Ende der Aktion an das Klima-Bündnis weiterleiten wird.

Das Bündnis sammelt die Meilen und Anregungen aus ganz Europa und stellt diese mit den Ideen und Wünschen der Kinder auf der UN-Klimakonferenz in Ägypten vor.

Auf die fleißigsten

Klassen wartet ein Preis

Für die Schulklassen, die die meisten grünen Meilen sammeln, gibt es etwas zu gewinnen. Mitmachen können Schulklassen und Gruppen im Bereich der Nachmittagsangebote. Lehrer sowie Erzieher der Nachmittagsbetreuung können zur Durchführung der Kampagne die Materialien des Klima-Bündnisses nutzen.

Bis zum Montag, 30. Mai, kann das Material telefonisch bei Laura Mette, 0 64 41-4 07 13 40, oder per E-Mail an mobilitaetsmanagement@ lahn-dill-kreis.de bestellt werden.