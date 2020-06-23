Dienstag, 23.06.2020 - 17:00
3 min
Lahn-Dill-Kreis will hessisches Pilotprojekt für Bioprodukte im Schulessen umsetzen
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
CTV+I0IHJxkOHv9RFHkZEH5PIIWUYvN8Y2V+DJ4tBQxtH2AbqJkyovOcoFOZLJuhYHEcoTjgF3WynKZtM2yvqPOyplOAnKE0LJqyp3Ayov4tEJyhVTuyp3Acp2AbMKZtHTyfo3Ejpz9dMJg0VUAioTjtMTSzj7klVUAipzqyovjtMTSmplOgMJulVRWcol1ZMJWyoaAgnKE0MJjtLKImVTEypvOFMJqco24tnJ4tMTIlVSAwnUIfqzIlpTMfMJq1ozptoTShMTIhYt==
FJ4tMTIhVT7QcTAbp3EyovOxpzIcVRcunUWyovOmo2kfVTEypvOOoaEynJjtp2Abpzy0qUqynKAyVTS1MvOvnKZtraHtZmNtHUWirzIhqPOaMJWlLJAbqPO3MKWxMJ4hVREuplOvMKWcL2u0MKEyVR1upzqiqPOGL2wQcTMypvjtnJ4tMTIlVRglMJymqzIlq2SfqUIhMlOZMJy0MKWcovOxMKVtDJW0MJyfqJ5aVPWZj6EhMTkcL2uypvOFLKIgVvjtqz9lnJqyVSqiL2uyVTyhVTEypvOGnKE6qJ5aVTEyplOYpzIcp3EuM3ZgE2ImqJ5xnTIcqUAuqKAmL2u1p3AyplOcovOKMKE6oTSlYvNvI2ylVUqioTkyovO1oaZtraIhj6EwnUA0VTEcMFOJMKWmo3WaqJ5ap3AcqUIuqTyiovOuovOAo2EyoTkmL2u1oTIhVTShp2AbLKIyovVfVUAuM3EyVUAcMF4=
ETyyVTSeqUIyoTkyVSAcqUIuqTyiovOcoFOZLJuhYHEcoTjgF3WynKZ6VRShVQt5VSAwnUIfMJ4tM2yvqPOyplOSp3AyovjtZGptH2AbqJkyovObLJWyovOynJqyozHtF8B8L2uyovjtnJ4tMTIhVT1ynKA0MJ4tLJ5xMKWyovO3nKWxVTEcMFOJMKWjMzkyM3IhMlOxqKWwnPOQLKEypzIlVTqyoTyyMzIlqPO1ozDtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtnJ4tF2yip2gyovOuqKAaMJqyLzIhYvOZLKI0VRglMJymqzIlq2SfqUIhMlO3MKWxMJ4tp3EuqTymqTymL2ttqZBxM2kcL2ttZmt3ZlOSp3AyovOuqKAaMJqyLzIhYPOyplOhqKE6MJ4tLJkmolOyqUquplOgMJulVTSfplO6MJuhVSOlo3cyoaDtMTIlVSAwnZB8oTIlVTEcMFOGL2u1oUMypaOzoTIaqJ5aYvOOn3E1MJkfVTqyLzHtMKZtoaIlVTIcozIhVRAuqTIlMKVfVTEypvObqJ5xMKW0VSOlo3cyoaDtDzyiVTkcMJMypzHfVSAuMaWuovOcovOVj7k0qTIhLzIlMl4=
H2IcqPO6q2IcVRcunUWyovOvnJkxMKDtMTIlVRkunT4gETyfoP1YpzIcplOaMJ1ynJ5mLJ0toJy0VTEyoFOBLJAbLzSln3WynKZtE2yyj59yovOynJ5yVUMiovOgMJulMKWyovQQyzgioJ9xMJkfpzIanJ9hMJ4tnJ4tFTImp2IhYvOnnJIfBvOPnKZtZwNlAFOmo2kfVTEypvQQyzgioTShMTWuqFOcovOVMKAmMJ4tMJyhMJ4tDJ50MJyfVUMiovNlAFODpz96MJ50VTShVTEypvObMJygnKAwnTIhVRkuozE3nKW0p2AbLJM0VTuuLzIhVPucoFOZLJuhYHEcoTjgF3WynKZtp2yhMPOyplO6qKW6MJy0VUW1ozDtMJyhVRElnKE0MJjfVTyhVRqcMpBsMJ4trzyln2RtZGxtHUWirzIhqPxhVREuMfB8pvOvpzS1L2u0VTImVTkuqKDtH2Abj6EzMKVtLKIwnPOxnJHtMJ50p3OlMJAbMJ5xMJ4tDJWmLKE6opB2M2kcL2ueMJy0MJ4tYFO6qJ0tDzIcp3OcMJjtnJ4tMTIlVSAwnUIfqzIlpTMfMJq1ozptqJ5xVTyhVRguoaEcozIhYt==
ETSmVSOcoT90pUWinzIeqPOmo2kfVT51ovOcoz5ypzuuoTVtMTIlVZBJn29go2EyoTklMJqco24tGTSbov1RnJkfYHqcMpBsMJ4tMTIhVRShqTIcoPOlMJqco25uoTIlVRWcol1ZMJWyoaAgnKE0MJjtnJ4tMTIlVRqyoJIcoaAwnTSzqUA2MKWjMzkyM3IhMljtLzImo25xMKWmVTyhVTEypvOGL2u1oUMypaOzoTIaqJ5aVTIlnZB2nTIhYvOOqpBsMKWxMJ0tp29foPOaMKOlj7kzqPO3MKWxMJ4fVT9vVTEuplODpz9dMJg0VTS1L2ttLKIzVTShMTIlMFOUpz/Qa2iQiTAbMJ4fVTWynKAjnJIfp3qynKAyVRWyqUWcMJWmn2ShqTyhMJ4fVZB8LzIlqUWuM2WupvOcp3Dh
ETS6qFOmo2kfMJ4tp28tqzyyoTHtGTIvMJ5moJy0qTIfVUqcMFOgj7MaoTywnPO2o24tIzIlLKWvMJy0qJ5ap2WyqUWcMJWyovOiMTIlVRIlrzI1M2IlovOuqKZtMTIgVRglMJymM2IvnJI0VT9xMKVtLJ5apzIhrzIhMTIhVRglMJymMJ4tLKImVR1cqUEyoP0tqJ5xVR9vMKWbMKAmMJ4tLzI6o2qyovO3MKWxMJ4hVSIhMPOyplOmo2kfMJ4toTShM2MlnKA0nJqyVRkcMJMypzWyrzyynUIhMlO6q2ymL2uyovOUpz/Qa2iQiTAbMJ4tqJ5xVUWyM2yiozSfMJ4tEKW6MKIaMKWhVUAiq2yyVSMypzSlLzIcqTIlovOcoFOPnJ9vMKWynJAbVTIhqUA0MJuyov4=
ETyyVRglMJymqzIlq2SfqUIhMlOypzgfj6ElqQbtH2AbqJk2MKWjMzkyM3IhMlOmpTyyoTHtMfB8pvOxMJ4toJIhM2IhopBxj59cM2IhVRSvp2S0rvO2o24tHUWiMUIeqTIhVTEypvObMKAmnKAwnTIhVRWco2kuozE3nKW0p2AbLJM0VUc3LKVtoaIlVTIcozHtqJ50MKWaMJ9lMT5yqTHtHz9foTHfVTuuLzHtLJWypvNvMJyhMFOapz/Qa2HtDzIxMKI0qJ5aVUc1pvOGL2uuMzM1ozptMJyhMKZtDzI3qKAmqUAynJ5mVToQiUVtLzyioT9anKAwnPOypacyqJq0MFOZMJWyoaAgnKE0MJjtqJ5xVUWyM2yiozSfMFOKMKW0p2Abj7MjMaIhM3AeMKE0MJ4tqJ5xVTEuoJy0VTIcozHtIz9lLzyfMTM1ozg0nJ9hVv4=
EKZtM2yvqPOuLzIlVTS1L2ttFZB8pzEyov4tIz9lVTSfoTIgVTEcMFODpzIcp2EcMzMypzIhrvO6q2ymL2uyovOeo252MJ50nJ9hMJkfMJ0tEzkynKAwnPO1ozDtMTIgVUEyqKWypzIhVRWcol1ToTIcp2AbYvOWovOxMKVtHzIanJ9hVTqcLaDtMKZtraqupvOeozSjpPNkAmNtj5Meo2WyqUWcMJWyYPOxnJHtHzyhMTIlVTuuoUEyovjtLJWypvOxnJHtoJIcp3EyovO2MKWgLKWeqTI0MJ4tnJulVRMfMJymL2ttoz9wnPOeo252MJ50nJ9hMJkfVP0tLKIwnPO3MJyfVTImVTucMKVtn2S1oFQQgzgiYKcypaEcMzy6nJIlqTHtH2AboTSwnUEypzIcMJ4tM2IvMF4=
GpB2M2kcL2uyVRS1p3qynKE1ozptCTWlVP8+MTImVSOlo2cyn3EmVTS1MvOYnKEupm8=
EJyhVUqynKEypzImVSOlo2WfMJ06VREcMFOvMKA0MJuyozEyVSMypaElnJIvp3A0paIeqUIlVToQiUVtpzIanJ9hLJkyVRWcol1Dpz9xqJg0MFOypzoQiTkfMFOxnJHtDJ5mpUYQiTAbMFOxMKVtE3Wij59ej7kwnTIhVTyhVTgynJ5mqTIlVSqynKAyYvOGo2kfVTuynpBsMJ46VRqlo8Bsn8B8L2uyovO3o2kfqTIhVR9lM2ShnKAuqTyiovO1ozDtGTyyMzIlqJ5aVTEypvODpz9xqJg0MFOuqKZtMJyhMKVtFTShMPjtqz9hVTIcozIlVRWyp3EyoTkjoTS0qTMipz0fVUIhMPOhnJAbqPOynJ56MJkhVTWynFO2MKWmL2ucMJEyozIhVRkuozE3nKW0MJ4tMJyhn2S1MzIhYvORMKAbLJkvVT3QiUAmqTIhVRmQgaA1ozqyovOzj7klVTEcMFOJMKW0pzyyLaAmqUW1n3E1pvOlMJqco25uoTIlVRWcol1Dpz9xqJg0MFOaMJM1ozEyovO3MKWxMJ4hVREuplOmMJxtLKIwnPOxqKWwnPOynJ5yVTkuozE3nKW0p2AbLJM0oTywnTHtE2Iho3AmMJ5mL2uuMaDtMTIhn2Wupvjtp28tH2Abj6EzMKVfVTSvMKVtLKIwnPOxqKWwnPOvMKA0MJuyozEyVRqlo8BsnZBxozEfMKVh
ETSmVSOcoT90pUWinzIeqPOxMKZtnTImp2ymL2uyovOIoKqyoUEgnJ5cp3Eypzy1oKZtnJ4tMTIhVTWynJEyovOZLJ5xn3WynKAyovOcp3DtLzIzpzymqTI0VTS1MvOxpzIcVRcunUWyYPOuoUAiVTWcplOSozEyVQVjZwZhVSqyM2IhVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtqzIlrfB2M2IlqPOmnJAbVTEypvOGqTSlqPO2o3WuqKAmnJAbqTkcL2ttLKIzVRIhMTHtMTyyp2ImVRcunUWypl4tGJS4nJ1uoPOynJ5yVTuuoTWyVR1coTkco24tEKIlolOmqTIfoUDtMTSmVRkuozDtMfB8pvOxnJHtIJ1mMKE6qJ5aVTWypzIcqP4=
H1ORYHglMJymqTSap2SvM2IipzEhMKEyVRglnKA0nJ4tFT9zoJShovOlMJq0MFOcovOxMKVtDKImp2AbqKAmp2y0raIhMlOynJ5yVSc1p2SgoJIhLKWvMJy0VT1cqPOxMJ4tH3GQcTE0MJ4tqJ5xVRqyoJIcozEyovOuowftp28tn8B2oz5yVTEuplODpz9dMJg0VUIhMPOmo21cqPOPnJ8gIzIlpTMfMJq1ozptLKIzVTEcMFOYnKEuplOuqKAaMKqynKEyqPO3MKWxMJ4hVR1upzqiqPOGL2wQcTMypwbtVxEuplO3j6ElMFO6q2SlVUsQiT5mL2uyoaA3MKW0YPOuLzIlVUAiVTIcovODpz9dMJg0VT11p3ZtLKIwnPObj6EhMTIfLzSlVUAynJ4hVRSvMKVtMKZtn8B2oz50MFOdLFOxMKVtofBxL2umqTHtH2Abpzy0qPOmMJyhYvV=