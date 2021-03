3 min

Lahnd-Dill-Kreis will nicht Fehler wie bei der "Osterruhe" machen

Im Lahn-Dill-Kreis liegt die Inzidenz den fünften Tag in Folge über 200. Der Landkreis will am Mittwoch abschließend über Einschränkungen entscheiden.

Von Christian Keller Redakteur Wetzlar