Landratsvideo nicht zu beanstanden

Landrat Wolfgang Schuster.

WETZLAR/DILLENBURG/GIESSEN. Die AfD-Kreistagsfraktion hatte erneut eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Wolfgang Schuster (SPD), eingelegt. Der zuständige Gießener Regierungspräsident sieht jedoch keinen Handlungsbedarf.

Anlass für die Beschwerde war eine Video-Botschaft vom 30. April zur Corona-Lage im Lahn-Dill-Kreis, die die Kreisverwaltung auf ihrer Facebook-Seite verbreitet hatte. Darin äußerte sich Schuster unmittelbar vor dem "Tag der Arbeit" am 1. Mai auch zum Thema Gewerkschaften.

"Keine Verletzung

der Mäßigungspflicht"

Der Vorwurf der AfD: Der Landrat nutze die Ressourcen und Möglichkeiten des Kreises für "plumpe Parteipolitik". In der Video-Botschaft habe er die Arbeitnehmer aufgefordert, einer DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund)-Gewerkschaft beizutreten. Es stehe aber einem politischen Wahlbeamten nicht zu, Empfehlungen hinsichtlich eines Gewerkschaftsbeitritts zu machen. Damit habe der Landrat gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen. Die AfD-Kreistagsfraktion hatte daraufhin noch am 1. Mai den Regierungspräsidenten angeschrieben und aufgefordert, Schuster disziplinarrechtlich zu belangen. Außerdem kündigten die beiden AfD-Fraktionsvorsitzenden Klaus Niggemann und Lothar Mulch an, dass sich der Kreistag mit dem Thema Schuster befassen müsse; offenbar wollen sie einen entsprechenden Antrag stellen.

Regierungspräsident Christoph Ullrich (CDU) hat der AfD inzwischen geantwortet: "Eine - wie von Ihnen vermutete - Verletzung der Mäßigungs- bzw. Neutralitätspflicht liegt im vorliegenden Fall nicht vor. Ein weiterer dienstaufsichtsrechtlicher Handlungsbedarf besteht nicht."

In der Kreistagssitzung am Montag in Wetzlar hatte SPD-Abgeordneter Joscha Wagner den AfD-Vorwurf aufgegriffen und ihn als "Armutszeugnis" der Partei bezeichnet. Außerdem hatte er klargestellt, dass der DGB überparteilich sei.