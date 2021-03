Läufer unterstützen die Lebenshilfe Dillenburg

Spende für die Wohnheim-Sanierung in Simmersbach (v.l.): Samar Ahmad übergibt die Spende an Lebenshilfe-Vorstand Dirk Botzon im Beisein von Shoaib Kabir Ahmed. Foto: Lebenshilfe Dillenburg

DILLENBURG/HERBORN - 2492 Euro für ein Projekt der Lebenshilfe Dillenburg: Herborns Ahmadiyya-Muslim-Jugend hat den Erlös des jüngsten "Charity Walk & Run" (CWR) für die Brandschutzsanierung des Wohnheims in Simmersbach übergeben.

"Wir freuen uns sehr über diese großzügige Unterstützung", sagte Lebenshilfe-Vorstand Dirk Botzon und dankte CWR-Organisationsleiter Shoaib Kabir Ahmed und Samar Ahmad, dem Leiter der Herborner Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde.

Corona verhindert derzeit eine Neuauflage des Laufs

Über 200 Läufer waren damals in der Herborner Altstadt an den Start gegangen. Gegenwärtig liegen die Planungen für eine Neuauflage pandemiebedingt auf Eis. Die brandschutztechnische Ertüchtigung des Wohnheims in Simmersbach kostet laut Botzon rund 600 000 Euro. 130 000 Euro davon muss die Lebenshilfe aufbringen. Mehrgeschossige Fluchttreppen müssen an die Fassade gebaut, Aufstellflächen für die Feuerwehr eingerichtet und befestigte Fluchtwege im Außenbereich angelegt werden.

Zur technischen Aufrüstung gehören auch eine Erneuerung der Lichtruf- und Telefonanlage zum Sicherstellen der internen Alarmkette sowie eine Modernisierung von zwei Pflegebädern.