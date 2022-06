"LebensArt" Dillenburg: Gewinner stehen fest

Schönes für drinnen und draußen wartet ab Freitag bei der Dillenburger Messe "LebensArt". Archivfoto: Katrin Weber

DILLENBURG - Am Freitag, 24. Juni, ist es soweit: Rund um das Dillenburger Landgestüt öffnet die "LebensArt" ihre Pforten. Für die Messe rund um Haus, Garten, Wohnen und Lifestyle haben wir Freikarten verlost.

Insgesamt 209 Einsendungen sind in unserer Dillenburger Redaktion eingegangen. Jeweils zwei Eintrittskarten gewonnen haben Hannelore Kleinteich (Dillenburg), Michaela Germann (Manderbach), Hartmut Sieber (Haiger), Regina Weber (Fellerdilln), Hannelore Kroy (Dillenburg), Doris Kulak-Brinkmann (Herborn), Manuela Burbach (Eibelshausen), Hannelore Neef (Dillenburg), Ruth Karger (Driedorf) und Anne Weitzel (Wissenbach). Die Gewinner können sich ihre Eintrittskarten gegen Vorlage des Personalausweises an der Tageskasse abholen. Sie dürfen wählen, an welchem der drei Ausstellungstage sie das Messegelände im Landgestüt, in der Wilhelmstraße und im Hofgarten besuchen möchten.

Die "LebensArt" ist von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet und bietet somit ausreichend Zeit zum Shoppen, Schlendern und Genießen. Für alle, die größere Einkäufe planen, bietet die veranstaltende Lübecker Agenturhaus GmbH wieder den Depotdienst an. Dieser Hol- und Bringdienst holt die Einkäufe an den Ständen ab und bewahrt diese bis zum Einladen in den Kofferraum an zentraler Stelle auf.

SPERRUNGEN UND PARKEN Wegen des Aufbaus der Messe wird die Wilhelmstraße teilweise gesperrt, und zwar von Mittwoch, 22. Juni, ab 18 Uhr bis Donnerstag, 23. Juni, 7 Uhr und von Donnerstag, 23. Juni, ab 18 Uhr durchgehend bis Montag, 27. Juni, 7 Uhr. Die Vollsperrung erfolgt ab der Jahnstraße bis Höhe der Rampe am Finanzamt. Der Radverkehr wird über die Uferstraße und Poststraße geleitet. Die Wilhelmstraße ist aus Richtung Frankfurter Straße/Poststraße und Untertor über die Zufahrt "Rasaunenberg" bis zum gesperrten Bereich befahrbar. Durch die Sperrung kann es für Anlieger, Verkehrsteilnehmer und die Kundschaft der Kreisverwaltung zu Beeinträchtigungen kommen. Parkmöglichkeiten: Außerhalb des gesperrten Bereiches steht ein Teil der öffentlichen Parkplätze in der Wilhelmstraße an den Tagen der Ausstellung der Allgemeinheit zur Verfügung. In der Hof-Feldbach-Straße ist ab der Kreuzung Mittelfeldstraße bis auf Höhe des Parkplatzes an der Königsberger Straße das Parken auf dem zur Waldseite gelegenen Gehweg möglich. Parkmöglichkeiten, aber auch Halteverbote, Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger und Reservierungen (zum Beispiel für die Aussteller) sind entsprechend ausgewiesen.

Wer kein Glück bei der Verlosung hatte: Eine Tageskarte für Erwachsene kostet acht Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Wer Wartezeiten an den Tageskassen vermeiden möchte, kann sich sein Ticket online unter www.lebensart-messe.de/dillenburg.html buchen.