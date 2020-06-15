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Dienstag, 16.06.2020 - 16:00
3 min

"LebensArt" in Dillenburg: Die gebuchte Zeit ist verbindlich

Für die Lifestyle-Messe auf dem Gelände des Landgestüts sollten Karten online gekauft werden. Wer die reservierte Zeit nicht einhalten kann, der bekommt sein Geld nicht zurück.

Von Katrin Weber
"LebensArt": Am Wochenende soll die Verkaufsausstellung wieder auf dem Gelände des Landgestüts an der Wilhelmstraße stattfinden. Foto: Katrin Weber

"LebensArt": Am Wochenende soll die Verkaufsausstellung wieder auf dem Gelände des Landgestüts an der Wilhelmstraße stattfinden. Foto: Katrin Weber

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Fotos
"LebensArt": Am Wochenende soll die Verkaufsausstellung wieder auf dem Gelände des Landgestüts an der Wilhelmstraße stattfinden. Foto: Katrin Weber

"LebensArt": Am Wochenende soll die Verkaufsausstellung wieder auf dem Gelände des Landgestüts an der Wilhelmstraße stattfinden. Foto: Katrin Weber

Kaum Tickets an der Kasse: Wegen der durch das Coronavirus bedingten Einschränkungen sollten Besucher der Messe Eintrittskarten besser online buchen. Foto: Katrin Weber

Kaum Tickets an der Kasse: Wegen der durch das Coronavirus bedingten Einschränkungen sollten Besucher der Messe Eintrittskarten besser online buchen. Foto: Katrin Weber

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ÄNDERUNGEN IM BUSVERKEHR DER LINIEN 100 UND 102

Wegen der Messe "LebensArt" am Wochenende in Dillenburg gibt es einige Änderungen in den BusfahrplänenDas hat die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) mitgeteilt.

Mit Ausnahme des Schul- und Berufsverkehrs am Donnerstag, 18. Juni, können Busse der Linien 100 (Stadtverkehr Dillenburg) und 102 (Haiger - Sechshelden - Manderbach - Dillenburg) die Haltestellen Gestüt und Johann-von-Nassau-Schule bis Montag, 22. Juni, nicht anfahrenWegen des Aufbaus der Messe könne es zudem am Mittwoch, 17. Juni, zu Sperrungen kommen.

Ab Dienstag, 23. Juni, verkehren die Linien wieder regulärDie VLDW bittet Fahrgäste um Verständnis.

Weitere Informationen gibt es bei der Mobilitätszentrale der VLDW in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-4 07 18 77 oder per E-Mail an die Adresse mobi-wetzlar@vldw.de.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 15.06.2020 um 23:00 Uhr publiziert.
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