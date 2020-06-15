"LebensArt" in Dillenburg: Die gebuchte Zeit ist verbindlich

"LebensArt": Am Wochenende soll die Verkaufsausstellung wieder auf dem Gelände des Landgestüts an der Wilhelmstraße stattfinden. Foto: Katrin Weber
CTV+ETyfoTIhLaIlMl48Y2V+VSqypvOuoFOeo21gMJ5xMJ4tI29wnTIhMJ5xMFOxnJHtGJImp2HtVxkyLzIhp0SlqPVtnJ4tETyfoTIhLaIlMlOvMKA1L2uyovOgj7MwnUEyYPOxMKVtnTS0VTEcMKAgLJjtq2IaMJ4tMTImVRAipz9hLKMcpaImVTIcozyaMFOJo3WaLJWyovO6qFOvMJSwnUEyov4tDzIcp3OcMJkmq2Icp2Htp2yhMPOPMKA1L2uypvOxpzyhM2IhMPOaMJWyqTIhYPOcnUWyVRIcoaElnKE0p2gupaEyVUMipzSvVT9hoTyhMFO6qFOeLKIzMJ4hVREiL2ttq2SmVTymqPjtq2IhovOgLJ4tMTyyVTqyLaIwnUEyVScynKDtozywnUDtMJyhnTSfqTIhVTguoz4/
ETIlVSMypzShp3EuoUEypvNvETSmVRSaMJ50qKWbLKImVvOvnJI0MKDtMTIhVR9hoTyhMF1HnJAeMKE2MKWeLKIzVTS1MvOxMKVtFJ50MKWhMKEmMJy0MFO3q3phoTIvMJ5mLKW0YJ1yp3AyYzEyVTShYvOOqJLtMTIlVSAynKEyVT11p3ZtMTIlVRiQcUIzMKVtLKIwnPOxnJHtJzIcqPOuqKA3j6EboTIhYPOcovOxMKVtMKVtMTyyVSMypzShp3EuoUE1ozptLJ0tFTImp2ymL2uyovOZLJ5xM2ImqZB8qPOvMKA1L2uyovOgj7MwnUEyYvOnqJEyoFOgj7kmp2IhVSEcL2gyqUZto25fnJ5yVTWyrzSboUDtqJ5xVTEcMFOPMKA1L2uypaWyM2ymqUWcMKW1ozptLKImM2Izj7kfoUDtq2IlMTIhYt==
CTtlCxWyp3IwnTIlrfBxnTk1ozqyovOuoFOSnJ4gVUIhMPOuoFOOqKAaLJ5aCP9bZw4=
ETyyVTqyLaIwnUEyVScynKDtnKA0VUqcMFOvMJxtnzIxMJ0to25fnJ5yVTqyLaIwnUEyovOHnJAeMKDtqzIlLzyhMTkcL2tfVUAuM3DtH2SvnJ5yVRucoTjtqz9hVPWRLKZtDJqyoaE1pzuuqKZvYvOGo2kfqTHtMTyyp2HtJzIcqPOhnJAbqPOynJ5aMJuuoUEyovO3MKWxMJ4tn8B2oz5yovO1ozDtoJShVT3QgzAbqTHtMTImnTSfLvOmpZBxqTIlVTEcMFNvGTIvMJ5mDKW0VvOvMKA1L2uyovjtp28tnKA0VTEcMKZtozywnUDtopB2M2kcL2th
DKIwnPOanJW0VTImVTEuplOSnJ50pzy0qUAaMJkxVT5cL2u0VUc1pfB8L2fhVPWKMJ5hVT1uovOhnJAbqPO6qKVtM2IvqJAbqTIhVScynKDtMTRtnKA0YPOcp3DtoJShVT5cL2u0VTEuVvjtp2SaqPOGLJWcozHtFTyfoP4=
Iz9lVR9lqPOcovOxMKVtI2yfnTIfoKA0pzUQa2HtM2yvqPOyplOuqJMapaIhMPOxMKVtLJg0qJIfoTIhVRkuM2HtoaIlVTIcozHtLzIapzIhraEyVRShrzSboPOuovOHnJAeMKEmYvOOqJAbVToQiUVtp2yyVTqcoUDtMJyhMFOOqJMyoaEbLJk0p2EuqJIlVUMiovObj7MwnUA0MJ5mVUc3MJyynJ5bLJkvVSA0qJ5xMJ4hVSqypvOynJ5yVRMlMJyeLKW0MFO2o24tMJyhMJ0tMTIlVRS1p3A0MJkfMKVtMKWbLJk0MJ4tnTSvMJ4tp29foUEyYPOxMKVtoKImplO2o3VtG3W0VTEcMFOPMKA1L2uypaWyM2ymqUWcMKW1ozptLKImMfB8oTkyovO1ozDtM2IaMJWyozIhMzSfoUZtq2SlqTIhYPOvnKZtMKVtLKIzVTEuplOOqKAmqTIfoUIhM3AaMJmQcT5xMFOxLKWzYt==
ETIhowbtETyyVRShrzSboPOxMKVtGJIhp2AbMJ4fVTEcMFOaoTIcL2u6MJy0nJptLKIzVTEyoFOAMKAmMJqyoZBxozEyVUAynJ4tMZB8pzMyovjtnKA0VTWyM3Wyoac0YvORLKZtnKA0VTS1L2ttMTIlVRqlqJ5xVTEuMfB8pvjtMTSmplOuoTkyVRWyp3IwnTIlVTSgVRIcov0tqJ5xVTS1L2ttLJ0tDKImM2ShMlOaMKeQcTufqPO3MKWxMJ4h
ÄNDERUNGEN IM BUSVERKEHR DER LINIEN 100 UND 102
Wegen der Messe "LebensArt" am Wochenende in Dillenburg gibt es einige
Änderungen in den BusfahrplänenDas hat die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) mitgeteilt.
Mit Ausnahme des Schul- und Berufsverkehrs am Donnerstag, 18. Juni, können
Busse der Linien 100 (Stadtverkehr Dillenburg) und 102 (Haiger - Sechshelden - Manderbach - Dillenburg) die Haltestellen Gestüt und Johann-von-Nassau-Schule bis Montag, 22. Juni, nicht anfahrenWegen des Aufbaus der Messe könne es zudem am Mittwoch, 17. Juni, zu Sperrungen kommen.
Ab Dienstag, 23. Juni, verkehren die Linien wieder regulärDie VLDW bittet Fahrgäste um Verständnis.
Weitere
Informationen gibt es bei der Mobilitätszentrale der VLDW in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-4 07 18 77 oder per E-Mail an die Adresse mobi-wetzlar@vldw.de.
IJ0tI2SlqTI6MJy0MJ4traHtqzIloJIcMTIhYPOvnKE0MJ4tMTyyVSMypzShp3EuoUEypvO2o24tVxEuplOOM2IhqUIlnTS1plVtMTSlqJ0fVTEuplOuqKAaMJElqJAeqTHtITywn2I0VUIhMPOxnJHtLKImM2IxpaIwn3EyVRWyp3IwnTIlMKWzLKAmqJ5aVT1cqUc1LaWcozqyov4=
ETyyVRkcMzImqUyfMF1AMKAmMFNvGTIvMJ5mDKW0VvOcovORnJkfMJ5vqKWaVTymqPOuoFOTpzIcqTSaVUIhMPOuoFOGLJ1mqTSaYPNkBF4tqJ5xVQVjYP4tFaIhnFjtnzI3MJyfplO2o24tBFOvnKZtZGxtIJulVUAiq2yyVTSgVSAioz50LJpfVQVkYvOXqJ5cYPO2o24tBFOvnKZtZGttIJulVTqyj7MzMz5yqP4tETIlVRIcoaElnKE0VTgip3EyqPOzj7klVRIlq2SwnUAyozHtLJAbqPOSqKWiYPOYnJ5xMKVtLzymVQR1VRcunUWyVUAcozDtMaWynF4=
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VzAwZGExAwL3YJR5AJLgATH5BF05LzAuYGEvLGqzZJDjMwAxAvVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
DJ4tLJkfMJ4tMUWynFOHLJqyovO3nKWxVTIcovNvGTS0MFOBnJqbqPOHnJAeMKDvVToQiUVtMTyyVRwQcTkzqTHtMTImVR5ipz1uoUOlMJymMKZtXUMcMKVtEKIlolxtLJ5aMJWiqTIhYvORnJHtG25fnJ5yYIEcL2gyqUZtM2yvqPOyplOcoFOWoaEypz5yqPOuqJLtMTIlVSAynKEyVUq3ql5fMJWyoaAupaDgoJImp2HhMTHioTIvMJ5mLKW0YJ1yp3AyYJEcoTkyozW1pzphnUEgoP4=
ETIlVR9hoTyhMF1Jo3W2MKWeLKIzVToQiUVtMTyyVR1yp3AyVTyhVREcoTkyozW1pzptoTS1MzHtp2IbpvOaqKDtqJ5xVTgfLKOjMFO3qJ5xMKWvLKVfVTIlM8Bxoac0MFOVnJkfBvNvIJ5mMKWyVRWyo2WuL2u0qJ5aVTS1plOPLJDtGzI1MJ5unUVgDJulq2IcoTIlYPO3olO3nKVtDJ5zLJ5aVRc1ozxtMTyyVPkZMJWyoaAOpaDaVUMypzShp3EuoUEyqPObLJWyovjtnKA0YPOxLKAmVTEcMFOZMKI0MFOmnJAbVTMlMKIyovjtMTSmplQQiTWypzuuqKO0VUqcMJEypvOyqUquplOmqTS0qTMcozEyqPjtqJ5xVTEuVT5ynT1yovOmnJHtMTyyVRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tnJ4tF2S1Mv4vVREuplOhMKHtLJ5aMJWiqTIhMFNvGTS0MFOBnJqbqPOHnJAeMKDvYPOxLKZtnzI3MJyfplOuLvNkAv4mZPOInUVtraHtMJyhMJ0tM8B8oaA0nJqypzIhVSOlMJymVTIlq29lLzIhVUqypzEyovOeLJ5hYPO3MKWxMFOmMJulVTq1qPOuozqyoz9goJIhYt==
CTtlCxEcMFOKnJkbMJkgp3ElLpBsMFOcp3DtLJ4tMTIhVR1yp3AyqTSaMJ4tM2ImpTIlpaD8Y2tlCt==
DJ4tMTIhVTElMJxtIzIlLJ5mqTSfqUIhM3A0LJqyovOcp3DtMTIlVSc1YFO1ozDtDKImM2ShMlO6qKVtVxkyLzIhp0SlqPVtoaIlVTShVTIcozIgVSOipaEuoPOgj7MaoTywnQbtFJ4tMTIlVSqcoTuyoT1mqUWuj59yVUMiovOxMKVtFzSboaA0pzUQa2Htn29goJIhMPO3nKWxVTEypvOynJ56nJqyVRIcozquozptp2Icov4tETyyVSqcoTuyoT1mqUWuj59yVTymqPO3j6EbpzIhMPOxMKVtGJImp2I0LJqyVToQiUVtMTIhVSMypzgynUVtM2ImpTIlpaDh
ETSmVUMypzShp3EuoUEyozEyVPWRLKZtDJqyoaE1pzuuqKZvVUqynKA0VTEupzS1MvObnJ4fVTEcMFOuoTkaMJ1ynJ4tM8B8oUEcM2IhVSWyM2IfovNgVRSvp3EuozDtnTSfqTIhYPOVrJqcMJ5yqz9lM2SvMJ4tMKWzj7kfoTIhVUIhMPOAqJ5xYH5up2HgDzIxMJAeqJ5aMJ4tqUWuM2IhVP0tLKIwnPOvMJygVR1yp3AyLzImqJAbVUc1VTWyLJAbqTIhYvOSnJ4tozI1MFNvGTS1Mz9lMT51ozpvVUAioTjtnTIfMzIhYPOmnJAbVTShVTEcMFOFMJqyoT4traHtnTSfqTIhYt==
HaIhMPNkZQNtDKImp3EyoTkypvOej7khMTyaMJ4tMTyyVSMypzShp3EuoUEypvOzj7klVTEcMFOBMKIuqJMfLJqyVTSgVSqiL2uyozIhMTHtLJ4hVREuplOAo3E0olOxMKVtGTIvMJ5mDKW0VQVjZwNtoTS1qTI0VPWIpzkuqJVtraIbLKImMFVhVSOzoTShrzIhVToQiUVtE2SlqTIhVUIhMPOPLJkeo24fVR3QgzWyoPOzj7klVTElLKKQa2IhVUIhMPOxpzyhozIhYPOAo2EyVUIhMPOGL2ugqJAeYPOOL2Ayp3AinKWyplO3nJHtFZB8qTHfVSEup2AbMJ4tqJ5xVSGQiTAbMKVtqJ5xVT1ynUVtp29foTIhVTEyovOPMKA1L2uypz4tMTImVSAjMKccLJkgLKWeqUZtM2Ivo3EyovO3MKWxMJ4h
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwtlLGpkMGV0YGV2AzVgATIwLl05MJHkYGL0MJR0ATH1ZmV0LlVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 15.06.2020 um 23:00 Uhr publiziert.