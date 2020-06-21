Sonntag, 21.06.2020 - 17:29
3 min
"LebensArt" leidet unter gebremster Lust am Geldausgeben
Von Helmut Blecher
CTV+ERyZGRIBDyIFEl4tCP9vCxEcMFOOqJMfLJqyovOzj7klVTEcMFOJMKWuoaA0LJk0MKVtq2SlMJ4tnT9wnPjtLJWypvO6qJ1cozEyp3DtMTSmVSqyqUEypvOvo3DtLJ0tI29wnTIhMJ5xMFOvMKA0MFOJo3WuqKAmMKE6qJ5aMJ4tMfB8pvOynJ4tE2IfnJ5aMJ4tMTIlVQR0YvNvGTIvMJ5mDKW0VvOcovORnJkfMJ5vqKWaYvORnJHtMKWmL2u3MKW0MJ4tDzIxnJ5aqJ5aMJ4fVTEyozIhVUAcL2ttMTIlVSMypzShp3EuoUEypvNvETSmVRSaMJ50qKWVLKImVvO1ozDtMTyyVUW1ozDtZGNjVRS1p3A0MJkfMKVtLKIzVTEyoFOUMKA0j7k0p2qyoZBxozEyVUIhMPOcoFOVo2MaLKW0MJ4tp3EyoTkyovOgqKAmqTIhYPOgLJAbqTHtMKZtnJuhMJ4tozywnUDtoTIcL2u0YPOxMJ0tGJ90qT8tMTIlVRkcMzImqUyfMJ1yp3AyYPNvIKWfLKIvVUc1nTS1p2HuVvjtqJ5ynJ5aMKAwnUYQcT5eqPOaMKWyL2u0VUc1VUqypzEyov4=
GJSmn2IhpTMfnJAbqPjtHzIanKA0pzyypaIhMljtDzImL2ulj6Ehn3IhMlOxMKVtJzSboPOxMKVtDzImqJAbMKVfVTEcMFOmnJAbVUcynKEaoTIcL2ttLKIzVTEyoFOAMKAmMJqyoZBxozEyVTS1MzuuoUEyovOxqKWzqTIhVP0tMTSmVTSfoTImVUqupvOuqJAbVToQiUVtMTyyVRsQcUA0MFOhnJAbqPOxLKZtpzIcoaA0MFOJMKWaofB8M2IhYvOJnJIfMFOzj7kboUEyovOmnJAbVUc1MTIgVTE1pzAbVTEuplOzMKA0M2IfMJq0MFOnMJy0oTygnKDtMfB8pvOxMJ4tDzImqJAbVUIhqTIlVRElqJAeVTqyp2I0raDh
H2SvnJ5yVRucoTjtqz9gVPWOM2IhqUIlFTS1plVtLzI0o250MFOxMJ5ho2AbVTEuplOmqTSln2HtDJ5fnJIaMJ4tMTImVSMypzShp3EuoUEypaZfVTEyovOGqTShMT9lqPORnJkfMJ5vqKWaVUc1VTWyq2SbpzIhYPOuqJAbVUqyoz4tMKVtM2I6q3IhM2IhVUAynFjtp2ywnPOuovOmqUWyozqyVRS1MzkuM2IhVUc1VTuuoUEyov4tVyqcpvOej6EgpTMyovO1oFO1oaAypzHtH3EuozEipaEyYPOaMJwQgaW0MJ4tq2ylVTEiL2ttraHtMTIlVTIlp3EyovOPpzShL2uyYPOxMKVtpKIup2xtMJyhVRWypaIzp3MypzWiqPOypaEynJk0VUq1pzEyVvjtp2SaqTHtp2yyYvNvEKZtnKA0VUIhM2kuqJWfnJAbVUAwnUqypvjtnzI0raDtq2yyMTIlVT5yqFO6qFOmqTSlqTIhVUIhMPO1oaEypvOxMJ4tLJg0qJIfoTIhVRWyMTyhM3IhM2IhVTIcozHtH3OyrzyuoT1yp3AyVToQiUVtFTS1plO1ozDtE2SlqTIhVTE1pzAbraIzj7kbpzIhYvVtFTyfoPObo2MzqPjtnJ0tofBxL2umqTIhVRcunUVtq2yyMTIlVUMioTjtMUIlL2umqTSlqTIhVUc1VTiQgz5hMJ4h
EfB8pvOxnJHtIJ50MKWmqZB8qUc1ozptMUIlL2ttH3EuMUDtqJ5xVRglMJymVTWyMTShn3EyVUAcMFOmnJAbVTS1p2Elj7kwn2kcL2t6VPWOoTkyVTuuLzIhVSEioTkyplOaMJkynKA0MKDtqJ5xVUMcMJjtF3WuMaDtLKIzM2I3MJ5xMKDfVUIgVTEcMFOAMKAmMFOuqKAlnJAbqTIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVSMiovOynJ5yoFOznJ5uoaccMJkfMJ4tE2I3nJ5hVTguoz4tMfB8pvOeMJyhMJ4tMTIlVR1yp3AyLzI0MJyfnJq0MJ4tMTyyVSWyMTHtp2Icov4tETyyVRS1MzkuM2IhYPOxnJHtoTygnKEcMKW0MFOPMKA1L2uypacunTjtqJ5xVTEuplOxLJE1pzAbVTIlnZB2nUEyVSOypaAiozSfVUA0LJ5xMJ4tMTIgVTIhqTqyM2IhYvORMJ5ho2AbVTiQgz5hMJ4tq2ylVUAuM2IhYPOxLKAmVUqcpvODnJ9hnJIlLKWvMJy0VTkynKA0MJ4hVSIhMPOxLKWuqJLtp2yhMPO3nKVtp2Abo24tp3EioUbhVt==
EfB8pvOxnJHtDzImqJAbMKVtMfBxoTk0VTEcMFOPnJkuoabtMUIlL2u3LJAbp2IhVTS1pl4tVxq1qPOipzquozymnJIlqPjtnJ1gMKVtq2yyMTIlVTIcovOTMKA0VToQiUVtMTyyVSAcoz5yYPOcp3DtMTyyVPkZMJWyoaAOpaDaVTyhVREcoTkyozW1pzpvYPOmLJq0MJ4tI2IlozIlVRW1paAcnlO1ozDtDaWcqUEuVRqlMJyfnJAbYvNvETRtozIboJIhVUqcpvOxnJHtDzImL2ulj6Ehn3IhM2IhVTqypz5yVTyhVRguqJLhVRImVTymqPOynJ5zLJAbVUAwnZB2ovjtLKIzVTEcMKAyVRSlqPOyozEfnJAbVT1uoPO3nJIxMKVtpzS1p3c1n29goJIhYvVtETyyVTWynJEyovOhqKE6qTIhVToQiUVtMTIhVSW1ozEaLJ5aVTEuplOcnT5yovO6qKA0MJuyozEyVScynKEzMJ5mqTIlVUMiovNlYQHtH3E1ozEyovO2o2kfVTS1pl4=
DKIwnPOzj7klVTEcMFOGqTSgoJsQcUA0MFOQnUWcp3EcLJ5yVUIhMPOSMTqupvODo2ufVTS1plOYpzI1raEuoPOypaAwnTyyovOuoTkyplOvMKA0MJ5mVT9lM2ShnKAcMKW0BvNvETSmplOmnJAbVTE1pzAbVTEcMFOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovO3MJ5cM2IlVR1yoaAwnTIhVTEcL2u0VTShVTEcL2u0VTShVTEyovOGqZBxozEyovOxpfBxozqyoT4fVTIgpTMcozEyovO3nKVtqUWiqUbtMTIlVR1up2gyoaOzoTywnUDtLJkmVZB8LzIlLKImVTShM2IhMJugYvOTj7klVUIhplOcp3DtMTyyVR1yp3AyVTIcovOCpaDtMTIlVRyhp3OcpzS0nJ9hVUIhMPOxMKVtEJ50MTIwn3IhM2IhYvV=
JzIcqTElqJAeVToQiTulqPO2o3VtLJkfMJ0tLzIcVRqup3Elo25ioJIhVUc1VRS1p2oQcTkfMJ4=
DJWypwbtETIhVR1yp3AyLzImqJAbMKWhVUAuj58tMTIlVRAipz9hLF1GL2uiL2ftnJ0tGzSwn2IhYPOxnJHtGUImqPOuoFOUMJkxLKImM2IvMJ4tq2SlVTqyLaWyoKA0YvOGolOeo25hqTIhVTEcMFOgMJymqTIhVRS1p3A0MJkfMKVtoJy0VTybpzIhVSIgp8BxqUcyovOeMJyhMKA3MJqmVUc1MaWcMJEyovOmMJyhYt==
I2SfqTIlVREcLzScplO2o24tMTIlVRMcpz1uVRqcpaAyVREyp2yaovjtMTyyVRqupaEyoziQiTAbMJ4tqJ5xVRqlnJkfn2SgnJ5yVTuypaA0MJkfqPjtrzIcM3EyVUAcL2ttMTIhoz9wnPO2o24tMTIgVRSgLzyyoaEyVTygVRuiMzqupaEyovOmMJulVTShM2I0LJ4hVPWSplOcp3Dtp2Abj7MhYPOyozEfnJAbVUqcMJEypvODpfBxp2IhrvO6MJyaMJ4traHtn8B2oz5yovjtozI0qTHtE2ImpUYQcTAbMFO6qFOzj7kbpzIhVUIhMPOxLJ5hVT5iL2ttMJyhnJqyVSMypzguqJMmLJWmL2ufj7kmp2HtqZBxqTyaMJ4traHtn8B2oz5yov4vVSc1VRkyqUc0MKWyovOeLJ0tMKZtLJkfMKWxnJ5aplOynTIlVT5cL2u0YvOJnJIfMFOuozEypzHtDKImp3EyoTkypvO2MKWvqJAbqTIhVTEcMFOxpzIcVSEuM2HtnJ4tETyfoTIhLaIlMlO1oaEypvOxMJ0tH3EcL2u3o3W0VPWnMJy0qzIlqUWynJVvYt==
DJ5xpzIuplOPLJk6MKVtqz9gVPWGL2wQgz5yovOZLJEyovOuovOxMKVtETyfoPVtnKA0VTWynFOdMJEypvNvGTIvMJ5mDKW0Vv1AMKAmMFOcovORnJkfMJ5vqKWaVTEuLzIcYvNvFJAbVTWcovObnJIlVUc1nTS1p2HfVUIhMPOmolOcp3DtMKZtMfB8pvOgnJAbVTIcozHtH2IfLaA0qzIlp3GQcT5xoTywnTgynKDfVUElo3E6VTEypvOOqJMfLJqyovOgMJyhVRShM2Ivo3DtLKIwnPOcoFOVo2MaLKW0MJ4tpUYQcUAyoaEcMKWyovO6qFOej7MhozIhYvOWL2ttLzyyqTHtp2Abj7MhMFORnJ5aMFNgVUMiovOYoTIcMUIhMlO1ozDtFTIcoKEyrUEcoTyyovQQiTWypvOHMKOjnJAbMFjtF29lLv0tqJ5xVRMfMJAbqUqupzIhVTWcplO6qFOHMJSep3GQiTufMJ4tYFOuovjtqJ5xVTEuplOcovOynJ5ypvOmL2wQgz5yovOOqT1ip3Obj6ElMF4tI2IhovOcL2ttMTShovOho2AbVTI0q2SmVUMypzguqJMyYPOvnJ4tnJAbVUc1MaWcMJEyovVfVUAuM3EyVTIlYt==
ETyyVRqup3Elo25ioJyyVUIhMPOZMJWyoaAgnKE0MJkuozWcMKEypvO3nJHtVxkyLzHtM2ImqJ5xVvjtMTyyVTyhVT5ipz1uoTIhVScynKEyovO6qFOxMJ4tGJImp2IaMKqcoz5ypz4tM2Ibj7MlqTIhYPOfnKE0MJ4tqJ50MKVtMTIgVSA0pzImpljtMTIgVUAcL2ttqzyyoTHtDzImqJAbMKVtLKImM2ImMKE6qPOzj7kboUEyov4tFJ4tMTIlVRiQiUW6MFOxMKVtJzIcqPOynJ5yovOcozMipz1yoTkyovOFqJ5xM2ShMlO6qFOvMKsQcTk0nJqyovO1ozDtMTShovOuqJAbVT5iL2ttMKE3LKZtnJ0to2uhMFOALKAeMFO6qJsQcT5aoTywnTIhVSAypaMcL2IvMKWynJAbVUc1VUMypacynUWyovjtMzyyoPOvMJxtMTIhVT1ynKA0MJ4tnJ0tH2yhovOxMKZtI29lqTImVUIhqTIlVTEyovOHnKAwnP4=
ETyyVRqup3Elo25ioJIhVUMiovNvGTImLKDvYPOxnJHtVxg1oTyhLKWcp2AbMKZtLKImVR1ipzqyozkuozDvVTShLz90MJ4fVUcynJq0MJ4tp2ywnPO6qKEcMJMmqPOyoaE0j6E1p2AbqQbtVxImVTymqPO2MKWbMJIlMJ5xYvORnJHtGTI1qTHtp3OupzIhVUAcL2ttMTyyVScynKDfVTShVUIhp2IlMJ4tITymL2uyovODoTS0rvO6qFOhMJugMJ4hVSAcMFOyp3AyovOfnJIvMKVtraIbLKImMF4v
IJ5xVUAiVTuiMzMyovOPMKA1L2uypvO3nJHtDKImp3EyoTkypvjtMTSmplOuqKZtMTIgVPWIpzkuqJVtMfB8pvO6q2IcVSA0qJ5xMJ4vVTygVT7QcTAbp3EyovOXLJulVUqcMJEypvOynJ4tVxMyp3DtMfB8pvOxnJHtH2yhozHvVUqcpzDh