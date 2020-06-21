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Sonntag, 21.06.2020 - 17:29
3 min

"LebensArt" leidet unter gebremster Lust am Geldausgeben

Viele Stammgäste halten der Dillenburger Lifestylemesse zwar die Treue. Dennoch können die Aussteller am Ende mit den Umsätzen nicht zufrieden sein.

Von Helmut Blecher
"Gut organisiert, immer wieder ein Fest für die Sinne": So beschreiben Werner Bursik und Britta Greilich die "LebensArt" in Dillenburg. Und deshalb "nehmen wir die Beschränkungen gerne in Kauf. Es ist einfach schön, auf diese Art endlich mal wieder rauszukommen." Foto: Helmut Blecher

"Gut organisiert, immer wieder ein Fest für die Sinne": So beschreiben Werner Bursik und Britta Greilich die "LebensArt" in Dillenburg. Und deshalb "nehmen wir die Beschränkungen gerne in Kauf. Es ist einfach schön, auf diese Art endlich mal wieder rauszukommen." Foto: Helmut Blecher

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Fotos
"Gut organisiert, immer wieder ein Fest für die Sinne": So beschreiben Werner Bursik und Britta Greilich die "LebensArt" in Dillenburg. Und deshalb "nehmen wir die Beschränkungen gerne in Kauf. Es ist einfach schön, auf diese Art endlich mal wieder rauszukommen." Foto: Helmut Blecher

"Gut organisiert, immer wieder ein Fest für die Sinne": So beschreiben Werner Bursik und Britta Greilich die "LebensArt" in Dillenburg. Und deshalb "nehmen wir die Beschränkungen gerne in Kauf. Es ist einfach schön, auf diese Art endlich mal wieder rauszukommen." Foto: Helmut Blecher

Andreas Balzer vom "Schönen Laden an der Dill" in Dillenburg ist bei jeder "LebensArt" in seiner Heimatstadt dabei. "Ich bin hier zuhause, und so ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, trotz der Auflagen mitzumachen", sagt er. Foto: Helmut Blecher

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Hoffnungsvoll ins "LebensArt"-Wochenende gestartet: Am Ende aber sind die Gastronomen am Stand von "Lesat - Kulinarisches aus dem Morgenland" sehr enttäuscht. Ihr frustriertes Fazit lautet: "Es ist verheerend." Foto: Helmut Blecher

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Bunt und vielfältig: Zum Angebot der Lifestylemesse auf dem Gelände des Landgestüts gehört auch Kleidung. Foto: Helmut Blecher

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Ist vom Ambiente im Hofgarten angetan: Walter Dibais von Girse Design für Gartenküchen und Grillkamine. Foto: Helmut Blecher

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