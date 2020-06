"LebensArt" leidet unter gebremster Lust am Geldausgeben

"Gut organisiert, immer wieder ein Fest für die Sinne": So beschreiben Werner Bursik und Britta Greilich die "LebensArt" in Dillenburg. Und deshalb "nehmen wir die Beschränkungen gerne in Kauf. Es ist einfach schön, auf diese Art endlich mal wieder rauszukommen." Foto: Helmut Blecher

Andreas Balzer vom "Schönen Laden an der Dill" in Dillenburg ist bei jeder "LebensArt" in seiner Heimatstadt dabei. "Ich bin hier zuhause, und so ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, trotz der Auflagen mitzumachen", sagt er. Foto: Helmut Blecher