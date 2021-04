Lebenshilfe Dillenburg bekommt 10 000 Euro

Spendet 10 000 Euro an die Lebenshilfe: die Sparkasse Dillenburg. Archivfoto: Frank Rademacher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Mit 500 000 Euro unterstützen die hessischen Sparkassen die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in Hessen (LAG WfbM). Auch die Werkstätten der Lebenshilfe Dillenburg wurden bedacht und erhalten davon einen Teilbetrag in Höhe von 10 000 Euro.

Konkret wird die Spende dafür eingesetzt, ein multimediales Intranet für die Beschäftigten aufzubauen. Ziel ist es dabei, Menschen mit Behinderungen digitale Teilhabe und unkomplizierten Zugang zu allen relevanten Informationen zukommen zu lassen.

Dabei sollen sie auch die Möglichkeit erhalten, die Inhalte mitzugestalten. "Um die nötigen technischen Voraussetzungen zur Umsetzung dieses Projekts gewährleisten zu können, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen", sagt Lebenshilfe-Vorstand Dirk Botzon.

Die Spendengelder stammen aus dem "PS-Los-Sparen" der hessischen Sparkassen: 30 Cent pro Los sind zweckgebunden. Sie werden ausschließlich für gemeinnützige und wohlfahrtspflegerische Maßnahmen verwendet.

Aus diesem Spendentopf kamen so im vergangenen Jahr hessenweit über 7,3 Millionen Euro zusammen, die an soziale Einrichtungen in Hessen vergeben wurden.