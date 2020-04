Lebenshilfe: "Situation im Wohnheim stabilisiert sich"

Lebenshilfe-Heim in Niederscheld: Die Mitarbeiter der Einrichtung betreuen die Bewohner in vollständiger Schutzkleidung mit Kittel, Maske und Brille. Foto: Lebenshilfe Dillenburg

Dillenburg-Niederscheld (red/np). Ende März war bekannt geworden, dass fünf Bewohner des Lebenshilfe-Wohnheims in Niederscheld positiv auf die Coronavirus-Erkrankung Covid-19 getestet wurden. Jetzt hat der Vorstand der Lebenshilfe Stellung genommen zu den Fällen und erstmals konkrete Zahlen offengelegt. Fest steht: Drei Bewohner sind gestorben.

In der Pressemitteilung heißt es, dass sich die Situation im Wohnheim in Niederscheld nach "sehr bewegten und herausfordernden Wochen" allmählich stabilisiere. Zehn Menschen mit Behinderungen und 16 Mitarbeiter dieser Einrichtung seien positiv auf Covid-19 getestet worden.

Fünf Bewohner aus Niederscheld hätten stationär behandelt werden müssen. Drei von ihnen - alle mit schwerwiegenden Vorerkrankungen - seien gestorben: "Zwei der Verstorbenen waren positiv getestet worden, bei einem war die Testung negativ." Die Lebenshilfe schildert die Chronologie der Ereignisse wie folgt: "Nachdem eine Bewohnerin der Einrichtung am 21. März Erkältungssymptome gezeigt hatte, veranlasste das Wohnheim aufgrund ihrer Vorerkrankungen nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eine Einweisung ins Krankenhaus, wo sie positiv auf Covid-19 getestet wurde."

INFO: KEINE ROTATION BEI MITARBEITERN Unsere Redaktion hatte der Lebenshilfe noch zwei weitere Fragen vorgelegt, die der Vorstand uns beantwortet hat. So hatte Oliver Schmitzer in einer ersten Stellungnahme nach Bekanntwerden der Covid-19-Fälle gesagt, dass nach der Teilschließung der Werkstätten ab 18. März nur noch Menschen miteinander gearbeitet hätten, die ohnehin in Wohngruppen zusammenleben. Wir wollten wissen, ob das auch für die Mitarbeiter galt. Dazu Schmitzer: "Bei den Mitarbeitern gab es keine RotationAuch die Mitarbeiter, die eigentlich zwei Standorten zugeordnet sind, waren ab dem 18. März nur einem Standort zugeordnet." Zudem fragten wir, inwieweit die Lebenshilfe als gemeinnützige Organisation dazu verpflichtet sei, Pressemeldungen bezüglich der Covid-19-Fälle vom Kreis genehmigen zu lassen: Die Antwort: "Es gibt dahingehend keine Verpflichtung, es handelt sich lediglich um eine freiwillige Kooperation." (np)

Mit Beginn der ersten Symptome habe das Wohnheim die Sicherheitsmaßnahmen verschärft, die Betreuungsarbeit in der Einrichtung sei fortan mit Schutzkleidung erfolgt. Die Bewohner seien isoliert worden, sofern dies möglich gewesen sei.

"Aufgrund ihrer geistigen Behinderung ist vielen unserer Klienten die Tragweite des Infektionsrisikos nicht bewusst", erläuterte Vorstand Dr. Oliver Schmitzer. "Dadurch fällt es ihnen natürlich schwer, Verständnis für die Notwendigkeit der Quarantäne zu entwickeln." Nach der Positivtestung habe die Lebenshilfe mit dem Gesundheitsamt des Kreises das weitere Vorgehen abgestimmt. Dazu zählte laut Lebenshilfe das Errichten einer Schleuse, ab der die Mitarbeiter die Schutzkleidung - bestehend aus Schutzkittel, Schutzbrille und einer FFP2-Maske - anlegen beziehungsweise nach der Arbeit wieder ablegen müssen.

20 Mitarbeiter und zehn Bewohner seien auf Bestimmung des Gesundheitsamts hin innerhalb der beiden Wochen nach Beginn der ersten Symptome auf das Virus getestet worden. "Insgesamt haben wir in kurzer Zeit knapp 90 Prozent des Stammteams in Niederscheld aufgrund von Symptomatik oder positiver Testung in die Quarantäne verloren und es innerhalb weniger Tage geschafft, die Betreuung durch Mitarbeiter aus allen anderen Bereichen der Lebenshilfe aufrechtzuerhalten", berichtete Schmitzer.

Fünf Mitarbeiter des Niederschelder Stammteams seien mittlerweile aus der Quarantäne zurückgekehrt. Bedingungen für eine Rückkehr seien neben einer zweiwöchigen Quarantäne eine 48-stündige Symptomfreiheit sowie eine Negativtestung. Die erkrankten Bewohner seien vergangenen Freitag nachgetestet worden, dort lägen noch keine Ergebnisse vor. Seit Inkrafttreten der maximalen Sicherheitsmaßnahmen habe es keine Neuinfektionen gegeben.

In den anderen Wohnheimen der Lebenshilfe Dillenburg habe es keine Tests gegeben, jedoch könne dies dort in begründeten Verdachtsfällen schnell umgesetzt werden. Die Isolation der Bewohner in den Wohneinrichtungen bestehe nach wie vor. Gemäß der Verordnung des Landes Hessen blieben die Wohnheime bis zum 3. Mai geschlossen.

Die Werkstätten bleiben bis zum 6. Mai geschlossen, so die Lebenshilfe weiter. Die Produktion erfolge derzeit in reduziertem Umfang durch die hauptamtlichen Mitarbeiter.

"Die meisten Firmen sind sehr entgegenkommend und helfen uns, diese schwierige Phase zu überbrücken - sei es etwa durch eine zeitliche Verschiebung der Aufträge oder einen Aufbau von Pufferbeständen", sagte Werkstattbereichsleiter Ralf Turk.

Insgesamt erlebe die Lebenshilfe derzeit ein hohes Maß an Solidarität und Hilfsbereitschaft. So habe die Organisation für ihre Einrichtungen 20 Schutzvisiere erhalten, die ein junger Beilsteiner mit seinem 3D-Drucker erstellt habe. Insbesondere das Engagement der Mitarbeiter sei bemerkenswert gewesen, sagte Wohnbereichsleiterin Tanja Rockensüß: "Wir haben alle das Ziel, die uns anvertrauten Menschen mit all dem, was wir tun und können, durch die Krise zu begleiten. Ich bin froh darüber, zu erleben, wie gut Zusammenarbeit funktioniert und wie groß die Bereitschaft ist, auf vielfältige Weise zu unterstützen."