"Legen notfalls Dillenburg lahm": Protest gegen Outokumpu

Betriebsbedingte Kündigungen, Ende der Ausbildung und kein Weihnachtsgeld: Was der finnische Stahlkonzern Outokumpu in Dillenburg plant, stößt auf Widerstand. Der fängt erst an.

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg