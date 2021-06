Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes warnt vor Delta-Variante

Christian Müller ist ab Juli neuer Leiter des Gesundheitsamtes des Lahn-Dill-KreisesDie Behörde mit Sitz in Herborn wird bislang von Dr. Gisela Ballmann geführt, die dann in den Ruhestand geht.

Müller ist 39 Jahre alt und wohnt in SolmsEr wurde in Wetzlar geboren und studierte Medizin in Gießen.

Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, arbeitete im Weilburger Krankenhaus, danach sechs Jahre lang in einer Hausarztpraxis in SolmsSeit 2017 ist er beim Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises angestellt, seit zwei Monaten ist er stellvertretender Leiter der Behörde.

Auch wenn er von Kreis-Gesundheitsdezernent Stephan Aurand (SPD) als "Dr. Müller" vorgestellt wurde - einen Doktortitel hat er nicht.

Mediziner Müller in Solms - da war doch was: Christian Müller ist der Sohn von Georg Müller. Der Albshausener Georg Müller ist selbst Hausarzt gewesen, war außerdem vorsitzender des Arzt-Netzwerks ANR im Lahn-Dill-Kreis sowie Initiator und Vorstandsmitglied des Humedica-Ärzteteams, das bei Katastrophen in aller Welt ausrückt. Überdies ist er Gastreferent an der Uni in Gießen, unter anderem zum Thema Spanische Grippe.