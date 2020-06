Lektüre gibt's nun auch in Dillenburg rund um die Uhr

Das Team der Dillenburger Stadtbücherei gibt auch Auskunft zur neuen Ausleihe: Cornelia Schröder (l.) und Ulrike Sauer. Foto: Kilian Scharf

Dillenburg (red). Rund um die Uhr spannende und aktuelle Bestseller und Hörbücher ausleihen - das ist jetzt auch in Dillenburg möglich. Die Stadtbücherei ist in die "Onleihe" eingestiegen und bietet ihren Lesern so einen zusätzlichen Service.

Und so funktioniert es: Auswählen, einloggen, herunterladen - egal, ob von zu Hause oder unterwegs. Der interessierte Literaturfreund benötigt dazu einen Internetanschluss sowie einen PC, E-Reader, ein Laptop, Tablet oder Smartphone - sowie einen gültigen Bibliotheksausweis.

Der Vorteil: Das Angebot ist für Kunden der Bücherei kostenlos. Auch Mahngebühren gibt es bei der "Onleihe" nicht: Nach Ablauf der Ausleihfrist lässt sich die Datei nicht mehr öffnen. Die "Rückgabe" erfolgt sozusagen automatisch. Im Bestand finden sich mehr als 88 000 Bücher, Hörbücher, Videos, Zeitschriften und Zeitungen sowie Musik in digitaler Form. Darunter sind klassische sowie aktuelle belletristische Werke, Hörbücher und Hörspiele, Kinder- und Jugendliteratur, Kinderlieder sowie Lernhilfen.

Außerdem ist es möglich, die ePaper-Ausgaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, des Nachrichtenmagazins "Spiegel" und der "Wirtschaftswoche" zu lesen. Bei Tageszeitungen beträgt die Nutzungsdauer eine Stunde. Für eBooks schwanken die Leihfristen zwischen zwei und 21 Tagen.

Das digitale Ausleihen ähnelt dem Einkaufen in einem Onlineshop. Der Kunde kann auf dem Internetportal oder mit der Onleihe-App den Medienbestand durchforsten und Titel in einen "Warenkorb" legen. Zum Ausleihen meldet er sich mit den Zugangsdaten seines Benutzerausweises an.

eAudio-Streaming

ist ebenfalls möglich

Mit wenigen Klicks lässt sich die Datei danach auf das Endgerät übertragen. Über die App ist auch eAudio-Streaming möglich, bei dem die Dateien ohne Download über eine bestehende Internetverbindung gleich abgespielt werden. Sind alle zur Verfügung stehenden Exemplare eines Titels entliehen, kann der Interessent diese mit einem Klick vormerken.

Wer "onleihen" will, benötigt folgende kostenlose Software: Adobe Reader, Adobe Digital Editions oder die Onleihe-App. Einmalig muss eine "Adobe-ID" eingerichtet werden, damit die Medien geöffnet werden können.

Fragen werden unter dem Punkt "Hilfe" auf der "Onleihe"-Seite oder über das offizielle Nutzer- und Austauschforum www.userforum.onleihe.de beantwortet. Zunehmend wird auch die "Parallelausleihe" ermöglicht, sodass vor allem bei stark gefragten Bestsellern die Wartezeit erheblich verkürzt oder gänzlich vermieden wird.