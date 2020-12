Lernen im Camp "Auf den Löhren" in Dillenburg

Bürgermeister Michael Lotz (v.l.), Lehrerin Petra Mirsemann, die kommissarische Schulleiterin Gesine Drolsbach und Stadträtin Marianne Henrich mit dem Schild der Rotebergschule. Foto Stadt Dillenburg

DILLENBURG - Die Schüler der Dillenburger Rotebergschule werden nach den Weihnachtsferien große Augen machen: Über dem Haupteingang ihres provisorischen Containerdorfs begrüßt sie dann ein individuell gestaltetes Schild.

Bürgermeister Michael Lotz (CDU) hat das Schild zusammen mit Stadträtin Marianne Henrich an die kommissarische Schulleiterin Gesine Drolsbach und die Lehrerin Petra Mirsemann übergeben. Das bunt gestaltete Schild trägt die Aufschrift "Camp ,Auf den Löhren' 2020 - 2022" und stellt sicher, dass der Name der Einrichtung schon von Weitem gut sichtbar ist. Die Rotebergschule ist für die Zeit der Renovierungsarbeiten an ihrem angestammten Gebäude im Containerdorf auf dem Galgenberg untergebracht.

Zum zweiten Mal Notlösung für eine Dillenburger Schule

Das Ausweichquartier am Waldrand haben rund 180 Schüler und Lehrer im Oktober bezogen, während die Verwaltungsabteilung weiterhin im Schulgebäude in der Rühlstraße ihren Dienst versieht. Die 17 Container sind schon 2018 auf dem Bolzplatz des Spielplatzes "Löhren" in der Nassaustraße aufgestellt worden und dienten zunächst der Dillenburger Juliane-von-Stolberg-Schule als Unterkunft, als diese grundlegend saniert wurde, ehe sie im Sommer wieder zurück in ihr Gebäude in der Maibachstraße zog. Der Lahn-Dill-Kreis als Schulträger bat die Stadt als Grundstückeigentümer um eine Verlängerung des Pachtvertrags bis zum Sommer 2022.