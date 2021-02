Lernen, wie man anderen helfen kann

Neuzugang: Dieser 430 PS starke MAN ist das Basisfahrzeug der Logistik-Einheit, die in Dillenburg aufgebaut wird. Auch dafür sind weitere Helfer willkommen, für die am Montag ein digitaler Informationsabend stattfindet. Archivfoto: A. Nöh/THW Dillenburg

DILLENBURG - Das Technische Hilfswerk (THW) Dillenburg ist auch in der Corona-Krise vollumfänglich einsatzbereit. Übungen können allerdings nicht stattfinden, die Weiterbildung läuft derzeit ausschließlich digital. Dennoch möchte das THW eine Grundausbildung für Einsteiger anbieten und sucht dafür Frauen und Männer, die mitmachen möchten.

Die ehrenamtlichen Helfer des THW packen rund um die Uhr an, wenn Technik und Sachverstand gefragt sind. Mitwirken und somit anderen Menschen helfen, kann jeder. Wie das funktioniert, wird in der neuen Ausbildungseinheit vermittelt, die im März beginnen soll. Das Einmaleins des THW lernt man bei der Grundausbildung. Danach erfolgt eine Spezialisierung. In Dillenburg gibt es zusätzlich zur Basiseinheit Technischer Zug die Fachgruppen Notversorgung, Räumen und neu den Fachzug Logistik.

Wie werden Bagger oder Kipper mit Kran eingesetzt?

Mitmachen kann jeder ab 17 Jahren, aber auch gestandene Väter und Mütter mit 40 oder älter sind gerne gesehen. Ein technischer Beruf ist nicht erforderlich. Das Einzugsgebiet des Dillenburger THW sind alle Städte und Gemeinden des ehemaligen Dillkreises.

Wie werden Gerätewagen, Bagger oder Kipper mit Kran eingesetzt, wie funktioniert die Ausbildung, welche Möglichkeiten der Spezialisierung gibt es (Brennschneiden, Atemschutz, Lkw-Führerschein, Baggerfahrer), und was macht das THW sonst noch so alles? Darüber wird am Montag, 15. Februar, ab 19 Uhr digital informiert.

Anmeldungen sind per E-Mail an info@thw-dillenburg.de möglich. Man erhält dann den Zugangscode für eine Videokonferenz. Die Teilnahme am Infoabend ist unverbindlich.