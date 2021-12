Lidl-Wunschbaumaktion beschert Geschenke

Geschenkeübergabe: 312 Weihnachtspräsente hat Bianca Denkmann von Christoph Weitz entgegengenommen. Sie werden nun an die Kinder der Tafelnutzer weitergegeben. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Die Kinder, deren Eltern Kunden der Dillenburger Tafel sind, können sich freuen. Für sie gibt es Geschenke. Im Rahmen der Lidl-Wunschbaumaktion spendet das Unternehmen 312 Päckchen.

Insgesamt versorgt die Tafel des DRK-Kreisverbands Dillkreis rund 800 Menschen mit Lebensmitteln. Unter den Nutzern sind 360 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, erläutert Bianca Denkmann.

In den 69 Filialen und dem Zentrallager der Lidl Regionalgesellschaft Burbach haben die Mitarbeiter in den vergangenen Wochen die Wunschzettel an den Bäumchen eingesammelt. Die Geschenke wurden besorgt und nach Dillenburg gebracht. Christoph Weitz, Beauftragter für Mitarbeiter und Soziales, lieferte sie rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest aus. "Wir freuen uns, die wertvolle Arbeit dieser Einrichtung zu unterstützen", sagte Weitz bei dem Termin. Die 312 Präsente haben einen geschätzten Gesamtwert von über 3000 Euro.

Die Mitarbeiter der Lidl Regionalgesellschaft Burbach unterstützen seit einigen Jahren an Weihnachten soziale Einrichtungen in der Region.

Die Dillenburger Tafel des DRK-Kreisverbands wird von ehrenamtlichen Helfern "getragen". Aktuell unterstützen 85 Menschen mit ihrer Tatkraft die Arbeit der Einrichtung. Gesucht werden derzeit wieder Fahrer für die Kühlfahrzeuge, mit denen die Lebensmittel bei den Supermärkten und Bäckereien in der Region abgeholt werden.