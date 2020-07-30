Lieblingsplatz: Von der Schlossruine zum Wolkenschloss

Historische Gemäuer inmitten von Natur, die sich den Raum zurückholt: Die Ruine des früheren Zeughauses ist ein Platz zum Träumen. Foto: Katrin Weber
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IHR LIEBLINGSPLATZ
Liebe Leser, wir möchten gerne wissen, wo
Ihr Lieblingsplatz in der heimischen Region ist. Wo verbringen Sie am liebsten ihre Zeit? Schicken Sie uns ein Bild von ihrem Lieblingsplatz, schreiben Sie uns, wo er sich befindet und wieso Sie sich dort so wohl fühlen. Nennen Sie uns bitte auch Ihren Vor- und Zunamen sowie Ihren WohnortSenden Sie Ihr Bild als JPG-Datei in Originalgröße (nicht verkleinern!) im Anhang einer E-Mail unter dem Stichwort "Lieblingsplatz" an lokalredaktion-dill@vrm.de.
Wir veröffentlichen in
loser Folge Lieblingsplätze unserer Leser auf Bilderseiten - und unsere Favoriten. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name und Wohnort in Zeitung und Internet veröffentlicht werden.
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