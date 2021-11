Lions-Club Dillenburg-Schlossberg bietet Adventskalender an

Ab sofort zu haben: der Adventskalender des Lions-Clubs (LC) Dillenburg-Schlossberg. Foto: LC Dillenburg-Schlossberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Im vergangenen Jahr hatte es wegen Corona nicht geklappt, nun gibt es ihn wieder: den Adventskalender, den der Lions-Club (LC) Dillenburg-Schlossberg mittlerweile zum zehnten Mal anbietet.

Ein Exemplar kostet fünf Euro. Zu gewinnen gibt es über 130 Preise im Wert von mehr als 12 000 Euro. Der Erlös aus dem Verkauf geht dieses Mal an das "Kinderpalliativ-Team Mittelhessen" in Gießen: Seine Ärzte und Pfleger begleiten und versorgen Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen.

Zu haben ist der Kalender in Dillenburg in der Apotheke am Postamt, in Herborn im Modelädchen Reeh und in Haiger in der Sonnenapotheke. Jeder Kalender hat eine eigene Losnummer und ab dem 1. Dezember wird jeden Tag ein Türchen geöffnet und die einzelnen Preise werden ersichtlich. Die Gewinnnummern mit den dazugehörenden Preisen werden in der lokalen Presse und im Internet auf www.lc-dillenburg-schlossberg.de veröffentlicht.

Die Gewinner können ihren Preis bei Vorlage ihres Kalenders in Dillenburg in der Apotheke am Postamt in Empfang nehmen.