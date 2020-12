Loh-Azubis packen bei den Tafeln mit an

Im Einsatz für Bedürftige: Im Zentrallager der hessischen Tafeln packen FLG-Auszubildende zusammen mit Ausbildungsleiter Matthias Hecker Sachspenden auf Paletten. Foto: Friedhelm Loh Group

HAIGER - Auszubildende, Studierende und Ausbilder der Friedhelm Loh Group (FLG) unterstützen ab sofort langfristig den Landesverband Tafel Hessen, da derzeit wegen Corona ehrenamtliche Helfer vermehrt ausfallen. Die Nachwuchskräfte packen mit an, damit die Tafel die Lebensmittelverteilung für Benachteiligte aufrechterhalten kann.

Nach dem ersten Einsatz im Zentrallager in Wetzlar halfen die jungen Mitarbeiter jetzt in der Ausgabestelle in Dillenburg mit.

Gemäß dem Motto "Hilfe für Helfer" packen 57 freiwillige Nachwuchskräfte über mehrere Monate hinweg in Kleingruppen mit an, um Bedürftige auch in der Krisenzeit mit Lebensmitteln zu versorgen.

Da vor allem Senioren ehrenamtlich bei der Tafel helfen, die besonders durch Covid-19 gefährdet sind, fallen viele Helfer aus. Helfende Hände fehlen derzeit überall. "Umso dankbarer sind wir für die große Unterstützung", freut sich Diakon Christof Mayer, Leiter der Wetzlarer Tafel, über das Engagement. Mayer arbeitet eng mit den anderen hessischen Tafeln unter der Leitung von Willi Schmid zusammen, der vor seinem Engagement als ehrenamtlicher Vorsitzender des Landesverbands im Rittal- Management tätig war.

Der Arbeitseinsatz war

eine "wertvolle Erfahrung"

An der Ausgabestelle in Dillenburg füllten die Auszubildenden Dana Lee Becker und Anna Hachenbach Körbe mit Lebensmitteln. Zuvor hatten die Auszubildenden Jessika Badstuber und Fnan Kahsay packten gemeinsam mit Ausbildungsleiter Matthias Hecker beim ersten Einsatz im Zentrallager in Wetzlar mit angepackt. Mit Kühlfahrzeugen fuhren sie zunächst zu Supermärkten, um nicht mehr verkäufliche Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs einzusammeln. Im Lager sortierten sie Sachspenden aus Überschussproduktionen und verpackten sie auf Paletten.

"Ich war überrascht, wie viele Lebensmittel jeden Tag aus den Geschäften aussortiert werden. Umso wichtiger ist, dass die Tafel damit vielen bedürftigen Menschen helfen kann", erzählt Badstuber, die auf dem Weg zur Technischen Produktdesignerin ist. "Der Arbeitseinsatz war für mich eine wertvolle Erfahrung. Ich freue mich, dass ich damit etwas zurückgeben konnte an die Gesellschaft, in der es mir selbst gut geht", ergänzt Kahsay, Industriemechaniker im dritten Lehrjahr. Auch Matthias Hecker ist sichtlich beeindruckt: "Die Tafel leistet großartige Hilfe. Wir sind dankbar, dass wir dazu beitragen können. Wenn jeder ein bisschen gibt, können wir gemeinsam viel verbessern."

"Es macht mich stolz, dass sich unsere Nachwuchskräfte in so hohem Maße freiwillig engagieren", sagt FLG-Inhaber Friedhelm Loh und dankt seinen Mitarbeitern. "Als größter Arbeitgeber der Region haben wir eine Verantwortung für unser Umfeld. Das leben auch unsere Azubis und Studierenden vor." Die beiden FLG-Unternehmen Rittal und Stahlo fördern den Tafelverband als langfristige Sponsoren mit 50 000 Euro im Jahr.