6 min

Long Covid im Lahn-Dill-Kreis: Das sind die Symptome

15 293 Menschen sind im Lahn-Dill-Kreis von Covid genesen, aber viele von ihnen leiden an Langzeitfolgen. Ein Besuch in einem Reha-Kurs in Wetzlar.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg