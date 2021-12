Long Covid: "Sie verlieren einen Teil ihrer Identität"

Blick in den Spiegel: die Long-Covid-Reha-Gruppe in Wetzlar. Viele der Menschen haben sich nach der Corona-Infektion verändert. Foto: Jörgen Linker

WETZLAR/ASSLAR/LAHNAU/ BRAUNFELS/DILLENBURG - Mehr als 16 000 Menschen haben sich im Lahn-Dill-Kreis bislang mit Coronaviren infiziert. 15 293 von ihnen gelten als genesen, vermeintlich haben sie alle die Krankheit wohlbehalten hinter sich gelassen. Das ist nicht so. Ein Besuch in einem Reha-Kurs für Long-Covid-Patienten in Wetzlar.

9 Uhr. Ein kalter Morgen. Gymnastikmatten auf rotem Linoleumboden. Große Fenster geben den Blick frei. Etwa 50 Meter entfernt das Krankenhaus.

Hier hat Helmut Kreuter drei Wochen gelegen. Der 71-Jährige aus Aßlar hat sich im April mit dem Coronavirus infiziert. Kreuter, mit der Lungenkrankheit COPD vorerkrankt, rang nach Luft und wurde in die Klinik in Wetzlar eingeliefert. "Ich musste nicht auf Intensiv, aber hatte Tag und Nacht Sauerstoff über Nasenschläuche erhalten. Drei Wochen, das war schon hart." Aber Helmut Kreuter ist auch ein halbes Jahr später nicht wieder gesund. "Ich habe Atembeschwerden, Muskelschmerzen und Konzentrationsstörungen." Long-Covid.

Will er die Straße kehren, muss er mehrmals Pause machen. Beim Treppensteigen japst er nach Luft. Und wenn er in der Reha-Gruppe oder in der Verwandtschaft jemanden ansprechen will, kann es sein, dass ihm der Name nicht einfällt.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt drei Hauptsymptome für Long-Covid: Atemnot, krankhafte Erschöpfung und neurokognitive Defizite. Seit einem halben Jahr gibt es im Reha-Zentrum der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar vier Reha-Kurse für an Long-Covid-Erkrankte. Insgesamt 80 Menschen stehen auf den Teilnehmerlisten, weitere auf einer Warteliste. Klinik-Oberärztin Dr. Claudia Ellert hat die Kurse initiiert. Sie ist selbst Betroffene. Vor einem Jahr hatte sie Covid, seitdem leidet sie an den Langzeitfolgen. Sie war Hobby-Triathletin. Als Gefäßchirurgin hatte sie in der Regel einen Zehn-Stunden-Arbeitstag. Nun ist das ihr Wochenpensum, im Rahmen der Wiedereingliederung ins Arbeitsleben betreut sie unter anderem die Reha-Kurse.

Die Teilnehmer berichteten von nachlassender Konzentration, Wortfindungsstörungen - "das sagen ganz viele", von Muskel- und Gelenkschmerzen, Schwindel und Gleichgewichtsstörungen.

"Viele sind fertig"

Die Kurse sollen Hilfe zur Selbsthilfe sein. Denn: "Die Beeinträchtigungen bleiben lange, über Monate. Und sie gehen auch mit der Reha nicht weg", erklärt die Medizinerin. Die Übungen in der Reha sollen helfen, die Symptome zu lindern. Heilen könnten sie nicht. Bei vielen Krankheiten helfe Sport in der Reha, bei Long-Covid werde das Krankheitsbild durch Belastung schlechter.

In den Gruppen seien viele 20- bis 50-Jährige, berichtet Ellert. "Viele sind fertig", sagt sie. Die Jüngeren hätten Long-Covid, seien deswegen erschöpft, müssten aber gleichzeitig noch einen Arbeitstag bewältigen. "Im Alltag kommen sie permanent an ihre Grenzen. Im Privatleben ziehen sie sich dann zurück. Manche denken über die Frührente nach."

An diesem Morgen ist die Rentner-Gruppe im Gymnastikraum. "Sie müssen nicht den ganzen Tag funktionieren und können die Überforderung eher verhindern." Während die fünf Frauen und drei Männer auf Stühlen sitzen und mit den Füßen auf der Stelle trippeln, lautet der Hinweis von Übungsleiterin Anne Rosenkranz-Bach: "Jeder wählt selbst die Dosierung." Sie ist freiberufliche Übungsleiterin für Reha-Sport. Sie gibt die Übungen vor: rechte Fußspitze senken, linke heben. Im Wechsel. Dann die gegenüberliegenden Arme im Rhythmus mitschwingen. Koordinationsübungen.

Nächste Übung auf der Matte. Liegend. "Füße anstellen. Po anheben. Wir gehen in die Schulterbrücke." Ein Mann atmet tief und schwer, ein anderer setzt sich auf. Die Übungsleiterin fragt: "Krämpfe?" Der Mann kreiselt mit dem rechten Zeichenfinger vor seiner Stirn. "Schwindel." Anne Rosenkranz-Bach holt ein Keil-Kissen als Unterlage für den Kopf.

Der dritte Übungsteil: autogenes Training. "Augen schließen. Konzentriert Euch nur auf die Atmung. Richtet Eure Aufmerksamkeit auf die Arme. Auf jede Auflagefläche. Auf jeden Finger. Formuliert für Euch im Kopf: Meine Arme werden ganz schwer. Nehmt die Schwere ganz bewusst wahr. Die Aufmerksamkeit wechselt jetzt zu ..."

Neuland für die Übungsleiter

Anne Rosenkranz-Bach hat sich als Übungsleiterin gezielt für diese Kurse beworben. Sie war neugierig. "Es ist für uns Neuland." Sie mache hier manchmal die gleichen Übungen wie in Reha-Sport-Gruppen. Sie will vergleichen. Und sie hat festgestellt: "Es ist häufig wie bei neurologischen Erkrankungen, wie bei Parkinson oder nach einem Schlaganfall." Die Koordination sei eingeschränkt. Manche stolperten über Treppenstufen, blieben mit einem Fuß einfach hängen.

Andere hätten Gleichgewichtsprobleme, höben ein Bein an und fielen dann um - auch jüngere. Manche könnten nicht mehr Fahrrad fahren. Auch Tanzen funktioniere nicht mehr. Tage, an denen vieles misslinge, einem etwas aus der Hand falle oder sonstige Missgeschicke passierten - "das ist hier der Normalzustand". Und fast alle hätten Schlafstörungen, kämen nicht zur Ruhe. Ärztin Claudia Ellert erklärt: "Das Dominierende bei Long-Covid ist das Neurologische."

Nach Angaben der Medizinerin geht man davon aus, dass mindesten zehn Prozent der an Covid erkrankten Erwachsenen Long-Covid entwickeln. Es erwische häufig Frauen, häufig Personen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren, häufig Menschen, die wegen Covid in Krankenhäusern behandelt werden mussten.

Es betrifft aber durchaus auch Menschen, die gar nichts von einer Covid-Erkrankung bemerkt hatten, sogenannte asymptomatisch Erkrankte. Zum Beispiel Roland Schulz aus Atzbach. Der 67-Jährige hatte eine Herz-Operation hinter sich, war Anfang des Jahres in Reha, dann ein positiver Corona-Test. "Ich hatte keine Symptome", berichtet er. Und er habe auch eine Zeit lang gar nicht geglaubt, dass er wirklich infiziert war. Ein Antikörpertest bescheinigte ihm jedoch: Die Viren waren in seinem Körper. Und zunächst unbemerkt hinterließen sie Langzeitschäden. Roland Schulz, Ex-Fußballer und Ex-Leichtathlet, berichtet: "Das fängt im Kopf an und hört in den Füßen auf. Ich vergesse viel und ich kann keinen Sport mehr treiben. Ich gehe zwei Kilometer mit dem Hund spazieren, dann ist es fertig. Ich kann nicht mal mehr eine Getränkekiste heben. Und beim Treppensteigen kriege ich Atemnot."

Birgit Langstrof, 66, aus Bonbaden hatte sich im März dieses Jahres infiziert. "Ich hatte ganz fürchterliche Schmerzen im ganzen Körper, Husten, und die Konzentration und Kondition war ein Problem, auch heute noch. Vieles ist verlangsamt, oder ich muss es langsam machen, weil nicht mehr alles funktioniert. Viele sagen zu mir: ,Du wirst alt'." Geblieben ist die Atemnot. Manchmal bekommt Birgit Langstrof deshalb Beklemmungen und hat das Gefühl, sie müsse die Fenster aufreißen und Luft hineinlassen.

Empfehlung: Gang zum Psychologen

Long-Covid ist eine körperliche Erkrankung. Die Folgen treffen aber auch die Psyche. Roland Schulz sagt: "Es belastet mich. Ich grübele viel." Blickt er, der so gerne Sport gemacht hat, aus dem Fenster, sieht er in Atzbach Radfahrer und Jogger. "Ich sitze dann da und denke: Warum kannst du das nicht mehr? Das ist fürchterlich für mich."

Der 67-Jährige hat sich, wie viele andere an Long-Covid Erkrankte auch, psychologische Hilfe gesucht. Medizinerin Ellert sagt: "Die betroffenen Menschen verlieren relevante Dinge in ihrem Leben und können sie nicht ersetzen - es funktioniert ja nichts. Sie verlieren einen Teil ihrer Identität." Sie empfiehlt allen Patienten den Gang zum Psychologen, "weil man sonst nicht damit klarkommt".

Patient Helmut Kreuter aus Aßlar erzählt: "Viele verstehen auch nicht, was man hat." Seine Erschöpfung sei für andere nicht sichtbar. Ein Nachbar habe ihn mal gefragt: "Und? Geht's wieder?" Oberärztin Claudia Ellert sagt: "Es gibt in der Medizin und in der Bevölkerung einfach zu wenig Wissen über das Krankheitsbild."