Lost Places mit besonderer Anziehungskraft

REGION - Sie sind stille Zeugen einer meistens schon längst vergangenen Zeit. Sie sind präsent und machen die Vergangenheit greifbar. Und sie liefern tolle Bildmotive. Genau deshalb, und wahrscheinlich noch aus anderen Gründen, sind diese Lost Places in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Es entwickelt sich ein Kult um stillgelegte Fabrikgebäude, leerstehende Hotels oder ehemalige Krankenhäuser. Sie zu erkunden und zu erleben ist das Ziel. Und genau deshalb widmen wir diesen Lost Places heute einen Thementag. Wann ist ein Lost Place ein Lost Place? Wo finde ich einen? Und gibt es eigentlich auch welche bei uns vor der Haustür?



Lokschuppen in Dillenburg, den alten Schlachthof in Worms, die ESOC-Station in Michelstadt und die City-Passage in Wiesbaden. Wir nehmen Sie mit auf interaktive 360-Grad-Rundgänge durch die Areale und erzählen die bewegten Geschichten dieser längst verlassenen Orte. Auf unseren Nachrichtenportalen und Social-Media-Seiten nehmen wir Sie mit auf die Reise zu verschiedenen Lost Places in der Region. Erleben Sie den, den, dieund die. Wir nehmen Sie mit auf interaktive 360-Grad-Rundgänge durch die Areale und erzählen die bewegten Geschichten dieser längst verlassenen Orte.

Wussten Sie etwa, welchen Durchmesser die Parabolantenne in Michelstadt hat? Was mit der City-Passage passieren soll? Dass der Schlachthof in Worms bei seiner Errichtung 1912 als einer der modernsten in Deutschland galt? Oder wie viele Dampfloks zur Hoch-Zeit im Lokschuppen Dillenburg beheimatet waren? All das und eine Menge mehr erfahren Sie im Rahmen unseres Thementages.