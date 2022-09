8 min. inkl. Video

Lost Places: Unklare Zukunft für Dillenburger Lokschuppen

Wo früher Dampflokomotiven repariert wurden, wachsen heute Büsche und Bäume. Seit Jahrzehnten verfällt der einst so stolze Lokschuppen in Dillenburg. Was wird aus dem Gebäude?

Von Tobi Manges Redakteur