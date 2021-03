Lottospieler aus dem Lahn-Dill-Kreis knackt zwei Jackpots

Sechs Richtige plus Superzahl: Ein Lottospieler aus dem Lahn-Dill-Kreis gewinnt insgesamt 3,2 Millionen Euro. Foto: dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Ein Lottospieler aus dem Lahn-Dill-Kreis hat einen doppelten Volltreffer gelandet, gleich zwei Jackpots auf einmal geknackt und so insgesamt 3,2 Millionen Euro gewonnen. Nach Angaben von Lotto Hessen ist die Person bislang noch unbekannt.

Er habe bei der Ziehung am Mittwoch sechs Richtige gehabt (1, 3, 18, 30, 31, 41) sowie die passende Superzahl (3). Damit habe er nicht nur als Einziger bundesweit den mit über zwei Millionen Euro schweren Jackpot der Gewinnklasse eins geknackt, sondern sich darüber hinaus auch noch die Gewinnklasse zwei mit über einer Million Euro geschnappt, da auch hier niemand in Deutschland auf die dafür notwendigen sechs Richtigen getippt habe. Beide Gewinntöpfe zusammen ergeben laut Lotto Hessen einen Gewinn in Höhe von exakt 3 254 681,30 Euro.

Ob es sich bei dem dreifachen Neumillionär um einen Mann oder eine Frau handelt, sei derzeit unklar, da der Lottoschein anonym abgegeben worden sei. Entscheidend zur Gewinneinlösung sei daher die Spielquittung des Tippers. Diese müsse er oder sie bei Lotto Hessen vorlegen, um den Gewinn einlösen zu können. Zeit bleibe genug, es gelte die dreijährige gesetzliche Verjährungsfrist.

Letzter Millionengewinn

liegt sieben Jahre zurück

Der letzte Millionengewinn im Lahn-Dill-Kreis liege schon eine Weile zurück, doch scheine die Zeit um Ostern dafür eine glückliche Wahl zu sein: Zuletzt habe am Ostersamstag 2014 ein Mann im Lahn-Dill-Kreis 4,8 Millionen Euro gewonnen.

Der Jackpotgewinner vom Mittwoch sei bereits der vierte Lotto-Millionär in Hessen im laufenden Jahr. Die anderen drei Gewinne seien jedoch niedriger gewesen.