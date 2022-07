Lotz fordert mehr Engagement für Erhalt der Geburtenstation

Kämpferisch: Die Dill-Kliniken in Dillenburg seien vom Land als ein "Haus der Grundversorgung" bezeichnet worden, sagt Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz (CDU). Er sieht in der Frage des Fortbestands der dortigen Geburtshilfe somit auch das Land Hessen gefordert. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz (CDU) hat der Leitung der Dillenburger Dill-Kliniken vorgeworfen, nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, um Belegärzte für die Geburtshilfestation zu finden. "Nur eine Anzeige zu schalten, ist zu wenig und zu kurz gedacht", sagte er in der Stadtverordnetenversammlung.

Es gebe mehr Optionen, um die Geburtshilfe in Dillenburg weiterhin anbieten zu können. "Einen Kassensitz zu kaufen, um einen Arzt einzustellen, wäre eine Möglichkeit", brachte Lotz ein.

Stadtoberhaupt schreibt Minister und Abgeordneten

Der Dillenburger Bürgermeister, der auch Vorsitzender des Förderkreises der Dill-Kliniken ist, unterstrich, wie wichtig die breite Unterstützung für das Krankenhaus am Roteberg sei. "Ich lade die Region ein, sich stärker zu engagieren", appellierte er.

Lotz hat nach eigenen Angaben gleich nach Bekanntwerden der Schließungspläne Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) sowie die heimischen Land- und Bundestagsabgeordneten Jörg Michael Müller (CDU) und Dagmar Schmidt (SPD) angeschrieben. Es habe bisher drei Rückmeldungen gegeben: Der Landrat Wolfgang Schuster (SPD), die Klinikleitung und Müller hätten geantwortet.

Er habe sie auch kontaktiert, weil "wir ein Problem in der Medizin allgemein haben." Der Numerus clausus von 1,0, um überhaupt Medizin studieren zu dürfen, müsse weg: "Da läuft von der Weichenstellung her etwas falsch." Auch müsse über die Versicherungen für Geburtshelfer gesprochen werden: "Die Preise sind exorbitant. Es muss ein System her, das Arzt und Hebamme sicher macht."

Michael Lotz (CDU), Bürgermeister der Stadt Dillenburg. (Archivfoto: Nina Sonnenberg)

"Es gibt Tendenzen zu Konzentrationsprozessen, aber Geld ist vielleicht nicht alles. Auch der ländliche Raum hat Anspruch auf medizinische Versorgung." Michael Lotz (CDU), Bürgermeister der Stadt Dillenburg

In seiner Stellungnahme in der öffentlichen Sitzung ging der Bürgermeister auf eine Entwicklung ein, mit der Geld gespart werden solle. "Es gibt die Tendenz zu Konzentrationsprozessen, aber Geld ist vielleicht nicht alles. Auch der ländliche Raum hat Anspruch auf medizinische Versorgung."

Daran knüpfe an, dass das Land Hessen sage, das Haus in Dillenburg sei ein Haus der Grundversorgung. Deshalb sei Wiesbaden mit am Zug, etwas gegen die geplante Schließung des Kreißsaals zu tun. Lotz: "Nun ist das Land aufgefordert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen."

Ernst Rauterberg (FDP) warf die Frage auf, warum die Situation in den Dill-Kliniken aufgekommen sei: "Eine Ärztin hat mit der Kassenärztlichen Vereinigung Ärger bekommen, weil sie mit dem Auto mehr als zehn Minuten von der Klinik entfernt wohne." Sie habe gekündigt. Eine Schließung der Geburtenstation sei eine Gefährdung für Mütter und Kinder, die Ende des Jahres drohe und die abgewendet werden müsse.

Ist Geburtshilfe eine Aufgabe der Daseinsvorsorge?

Für Kevin Deusing (CDU) sei das Vorhalten einer Geburtenstation am Klinikstandort eine Frage der Daseinsvorsorge. "Warum soll es keine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge sein, jemanden ordentlich auf die Welt zu bringen?", fragte er.

Es müsse an anderer Stelle angesetzt werden, forderte Klaus Niggemann (AfD). Die gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien würden manches schwierig machen. Deshalb müsse Druck auf anderer Ebene ausgeübt werden.