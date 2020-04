LTE an mehr Standorten im Lahn-Dill-Kreis

Die Telekom betreibt im Lahn-Dill-Kreis jetzt 93 Standorte.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/HERBORN/WETZLAR - (red). Die Telekom AG hat sechs Mobilfunk-Standorte mit LTE erweitert. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung, teilte der Konzern mit. Auch der Empfang in den Gebäuden verbessere sich durch die Maßnahme. Die Standorte sind in folgenden Kommunen: Dillenburg, Ehringshausen, Herborn, Hüttenberg, Lahnau und Sinn. Die Standorte in Hüttenberg und Lahnau dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn.

Die Telekom betreibt im Lahn-Dill-Kreis jetzt 93 Standorte. Bis 2022 sollen weitere 15 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 46 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.