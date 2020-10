Lüftungsprobleme: Wird Hallen-Nutzung für Vereine beschränkt?

Auch wenn der Landkreis einige Sporthallen für Vereine schließen muss, der Schulsport soll weitergehen. Symbolfoto: Sebastian Kahnert

WETZLAR/DILLENBURG - Einige wenige Sporthallen im Lahn-Dill-Kreis könnten während der Corona-Pandemie vorübergehend für Vereine tabu sein. Das teilte Vize-Landrat Roland Esch (FWG) am Dienstag in der Sitzung des Kreistags-Schulausschusses mit. Denn nicht alle Hallen lassen sich laut Kreisverwaltung problemlos belüften.

Esch erklärte anschließend auf Anfrage, es handele sich um Einzelfälle. Zurzeit prüfe die Verwaltung, welche Hallen betroffen seien und weder durch Lüftungsanlagen noch durch das Öffnen von Fenstern ausreichend belüftet werden könnten. Esch: "Für alle Hallen und Räume stellen sich die Fragen: Wie tauschen wir die Luftmenge aus und wie viele Leute lassen wir rein?" Ergebnisse der Prüfung sollen am Freitag vorliegen. Das Lüften soll die Infektion mit Coronaviren in geschlossenen Räumen verhindern.

Keine Einschränkung für den Schulsport

Einschränkung bei der Nutzung dieser Hallen werde es dann abhängig von Corona-Inzidenz-Grenzwerten im Lahn-Dill-Kreis geben und auch nur vorübergehend, befristet auf maximal vier Wochen, sagte Esch. Das sei auch im Interesse der Gesundheit der Sportler.

Nach diesem Zeitraum müsse man dann schauen, wie sich die Sieben-Tage-Inzidenz entwickelt habe und ob eine weitere Nutzungseinschränkung sinnvoll sei. Die Einschränkung soll aber nicht für den Schulsport gelten. "Wir werden versuchen, den Schulbetrieb auf jeden Fall aufrecht zu erhalten", sagte der Vize-Landrat in der Sitzung des Schulausschusses.

Er bezog auch nochmals Stellung zum Einsatz von Luftfiltern in Klassenräumen. Der Kreis hat dies bislang abgelehnt, weil die Geräte für insgesamt 1500 Klassenräume zu teuer seien (bis zu 5000 Euro pro Filter). Es kämen nun Vorschläge unter anderem von Eltern, billigere Geräte einzusetzen. Davor warnt Esch. Man könne nur Luftfilter einsetzen, die geprüft seien, denn im schlimmsten Fall sorgten die Geräte für Luftverwirbelungen in den Räumen und würden so zur Virenschleuder.