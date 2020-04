"Maker vs. Virus": Visiere drucken gegen Corona

Er ist im Lahn-Dill-Kreis der Ansprechpartner der bundesweiten Initiative "Maker vs. Virus": Patrik Mayer. Foto: Patrik Mayer

Für andere im Einsatz: Die Dillenburger Apothekerin Barbara Thomas und ihr Team stellen kostenlos Handdesinfektionsmittel für Pflegedienste, -heime und Arztpraxen her. Foto: Katrin Weber

Die Visiere werden in Einzelteilen geliefert. "Maker vs. Virus"-Helfer stellen die Halterungen mit 3D-Druckern her. Foto: Patrik Mayer