3 min

Manderbach: Erweiterung nur in abgespeckter Form?

In Richtung Frohnhausen und in Richtung Sechshelden könnten neue Bauplätze entstehen. Doch das gefällt dem Manderbacher Ortsbeirat nicht. Kompromisse sind nun in Sicht.

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg