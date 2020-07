Manfred Schäfer: Vom Referendar zum Studiendirektor

Manfred Schäfer bekommt an vielen Stationen in der Schule Geschenke zum Abschied. Foto: Gewerbliche Schulen Dillenburg

Dillenburg (red). Nach über 40 Dienstjahren an den Gewerblichen Schulen Dillenburg geht Studiendirektor Manfred Schäfer mit Ablauf des Schuljahres in den Ruhestand. Schulleiter Jonas Dormagen sprach ihm seinen Dank für die vielen Jahre aus.

"Das Kollegium kann nicht zu dir kommen, aber du kannst zu deinem Kollegium gehen": Der stellvertretende Schulleiter Burkhard Schneider verwies in seinen einleitenden Worten darauf, dass die geplante Abschiedsfeier in der Schulaula nicht stattfinden könne.

Doch dieses hielt das Lehrerkollegium nicht davon ab, Schäfer dennoch gebührend zu verabschieden. Bei Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelung unternahm er eine Rundreise durch seine Schule, in verschiedenen Räumen wurde er von kleinen Lehrerteams empfangen. Auf seinem Weg gesellten sich einige Überraschungsgäste dazu, unter anderem Ehefrau Birgit, Tochter Christine und Enkeltochter Lea sowie ehemalige Schulleitungsmitglieder.

Manfred Schäfer absolvierte bereits sein Referendariat an den Gewerblichen Schulen. Mit großer Leidenschaft unterrichtete er seine Schüler in den Fächern Elektrotechnik und evangelische Religion. Seit 1995 gehörte er als Abteilungsleiter dem Schulleitungsteam an und war seit 2011 der vom Lehrerkollegium gewählte Vertreter in der Schulleitung.

Kreative Geschenke

zum Abschied

In seiner Funktion als Schulleitungsmitglied war er als zuständiger Abteilungsleiter für die technischen Ausbildungsberufe und die Fachschule für Technik verantwortlich. Darüber hinaus war sein Wirken stets auf die gesamte Schule ausgerichtet. Die Einführung des Schulversuches BÜA - Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung - trägt auch die Handschrift von Manfred Schäfer.

"Es gibt fast keine Schulform, deren Abteilungsleiter du nicht warst. Auch die Aufgaben des stellvertretenden Schulleiters hast du während einer Übergangszeit wahrgenommen und mit Bravour gemeistert. Jede Minute an deiner Schule war sinnvoll investierte Zeit für deine Schüler, die Studierenden und die gesamte Schulgemeinde", so der jetzige stellvertretende Schulleiter Burkhard Schneider. Die Vielfalt der Schule spiegelte sich auf der Rundreise durch das Schulgebäude wieder.

Mit vielen kreativen und amüsanten Stationen wurde Schäfer von den Kollegen der Abteilungen Sozialpädagogik, der Metall-, Elektro- und IT-Technik, der Berufsfachschule und der Sozialarbeit, den Frisören, dem Kollegium des Ernährungshandwerkes und des Gastgewerbes sowie der Schul- und der Hausverwaltung überrascht, beschenkt und verabschiedet.