Mann setzt Frau in Dillenburg ein Messer an den Hals

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - In der Dillenburger Marktstraße ist am Freitagabend vergangener Woche offenbar ein Streit nachhaltig eskaliert. Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, hat ein Mann dabei eine 20 Jahre alten Frau festgehalten, und ein weiterer Mann ihr ein Messer an den Hals gesetzt.

Danach seien die beiden Männer in einem schwarzen Audi geflüchtet. Einer von ihnen habe Tätowierungen an der linken Hand: auf dem Handrücken einen Totenkopf und auf den Fingern die Zahlenfolge 1312. Der zweite Mann habe weiße Sportschuhe getragen.

Die Dillenburger Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und hofft auf Zeugen für den Vorfall. Die Ermittler fragen: Wer hat den Angriff um 22 Uhr in der Marktstraße mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem auffällig tätowierten Mann geben? Wem ist der schwarze Audi aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.