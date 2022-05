Märchenhafter Dillenburger Schlossberg

Spektakel am Schlossberg: An Pfingsten wollen Mitglieder des "Fähnleins zu Dillenburg" an zwei Abenden ab 21.30 Uhr mit einem furiosen und gut 90-minütigen Schauprogramm aus Feuer, Licht, Tanz und Musik die Luft zum Brennen bringen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Archivfoto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Der Vorverkauf für die Karten zum 1. Dillenburger Märchenfest und die Feuershow "Zeitreise" des Dillenburger Vereins "Fähnlein zu Dillenburg" hat begonnen. Das Märchenfest sowie die beeindruckende Feuershow finden am Pfingstwochenende vom 4. bis 6. Juni (Samstag bis Montag) auf dem Schlossberggelände statt. Die Karten können entweder in der Tourist-Information der Oranienstadt im Alten Rathaus in Dillenburg (Hauptstraße 19) oder über die vereinseigene Webseite www.faehnlein-zu-dillenburg.de erworben werden.

Das Fest beginnt am Pfingstsonntag und -montag jeweils um 12 Uhr. Am Sonntag um 12.30 Uhr, 15 Uhr und 17.30 Uhr sowie am Montag um 12.30 und 15 Uhr zeigt das "Fähnlein zu Dillenburg" auf der Freilichtbühne das Abenteuermusical "Robin Hood junior" von Jan Radermacher und Timo Riegelsberger.

Am Montag führt die Mundart-Gruppe der Grundschule am Brunnen in Frohnhausen das Märchen "Froschkönig" auf. Außerdem findet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zum Bestaunen und Mitmachen für Jung und Alt statt.

Die "Dellerlecker" führen "Achtsam mit Alice" auf

Die Theatergruppe "Dellerlecker" bietet am Montag von 12 bis 17 Uhr die eigens für den Anlass kreierte Theaterreise "Achtsam mit Alice" an. Die kleineren Gäste freuen sich zusätzlich auf das "Drachenfüttern", Button-Basteln, Malaktionen, Bogenschießen und Karussellfahren. Das Team der Stadtbücherei präsentiert eine Auswahl von Märchenbüchern, und heimische Gewerbetreibende stellen ihre Handwerkskunst vor.

Am Samstag und Sonntag werden Mitglieder des "Fähnleins zu Dillenburg" ab 21.30 Uhr mit einer furiosen und gut 90-minütigen Show aus Feuer, Licht, Tanz und Musik die Luft zum Brennen bringen und das Publikum auf eine Zeitreise von der Gründung Dillenburgs im Jahre 1344 bis in die Gegenwart einladen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Außer selbst gebackenen Kuchen stehen weitere kulinarische Leckereien wie Eisspezialitäten, Langos und Deftiges vom Grill auf der Angebotskarte.

Der Tageseintritt kostet für Erwachsene 6 Euro und Kinder von vier bis zwölf Jahren 3 Euro. Der Eintritt für die Feuershow am Abend beträgt für Erwachsene 10 Euro und für Kinder von vier bis zwölf Jahren 5 Euro.