Montag,
03.08.2020 - 12:31
2 min
Marina Sagorski bietet barocke Pracht und Herrlichkeit
Zum sechsten Konzert des laufenden "Orgelsommers" gibt die Gießener Organistin ihr Debüt in Dillenburg.
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