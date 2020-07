Marita Zacharias zeigt nun noch erotische Malkunst

"Kunst, Erotik und Bildsymbolik - Die Stärken der weiblichen Energie": So lautet der Titel des jüngsten Buchs der Dillenburger Künstlerin Marita Zacharias. Foto: Marita Zacharias

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Die Dillenburger Künstlerin Marita Zacharias hat eine überarbeitete Ausgabe ihres Bildbands "Kunst, Erotik und Bildsymbolik - Die Stärken der weiblichen Energie" herausgebracht. Außer einem neuen Titelbild enthält das Buch nun viele weitere ergänzende Textpassagen und Abbildungen weiterer Kunstwerke.

In den Texten erfährt der Leser von der Entstehungsgeschichte der Bilder und wie Zacharias zur Kunst kam. Einem internationalen Publikum wurde sie nicht zuletzt durch eine Ausstellung in New York und den "Auftritt" eines ihrer Bilder im Film "Ein Hologramm für den König" mit Tom Hanks. Zudem zeigt eine Briefmarke eines ihrer erotischen Kunstwerke.

Der Bildband gewährt einen Einblick in Zacharias' erotische und spirituelle Malkunst sowie in die inneren Kämpfe, ehe eines ihrer Werke das Licht einer Ausstellung erblickt. Es wird auch direkter Bezug auf die heutige Kunst genommen, und so erfährt der Leser, was sich im kommerziellen Bereich der Malkunst heutzutage oft abspielt.

Fotos "Kunst, Erotik und Bildsymbolik - Die Stärken der weiblichen Energie": So lautet der Titel des jüngsten Buchs der Dillenburger Künstlerin Marita Zacharias. Foto: Marita Zacharias "Apollo-Mythologie": So hat Marita Zacharias dieses Bild genannt. Foto: Marita Zacharias "Delphine - Engel der Meere" heißt dieses Werk von Marita Zacharias. Foto: Marita Zacharias Flammende LeidenschaftErotik-BuchFoto: Marita Zacharias "Aphrodite der Moderne": So hat Marita Zacharias dieses Bild genannt. Foto: Marita Zacharias 5

Ein Themenkomplex im Buch ist die erotisch-mythologische Kunst mit mehreren Bildbeispielen und Beschreibungen. Auf ihren Reisen rund um die Welt hat die Malerin die Erkenntnis gewonnen, dass Kunst und Spiritualität eng miteinander verbunden sind, worauf sich der Untertitel "Die Stärken der weiblichen Energie" bezieht. Damit sind Energien gemeint, deren Anteile sowohl in Frauen als auch in Männern vorhanden sind.

Ein unterhaltsames Werk über Zacharias' Schaffen

In diesem Bewusstsein sind mehrere Zacharias-Bilder entstanden, von denen einige in dem Buch zu sehen sind, etwa das Pastell "Delphine - Engel der Meere". Das Buch ist ein unterhaltsames Werk über das Schaffen der Künstlerin und auch die Kunst im Allgemeinen. "Kunst, Erotik und Bildsymbolik - Die Stärken der weiblichen Energie" ist auf Bestellung in allen Buchhandlungen erhältlich. Die ISBN lautet 978-3-74816389-3. Im Internet variiert der Preis je nach Anbieter zwischen etwa 30 und rund 40 Euro.