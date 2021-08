Marvin Pöhl 1000. Mitarbeiter der Isabellenhütte

Marvin Pöhl (Mitte) ist der 1000. Mitarbeiter der Isabelleenhütte. Geschäftsführer Felix Häusler (links) und Betriebsrat Udo Koch begrüßen ihn. Foto: Isabellenhütte

DILLENBURG - Marvin Pöhl hat als 1000. Mitarbeiter seinen Dienst in der Entwicklung Präzisionsmesstechnik der Isabellenhütte angetreten. Damit ist er einer von über 130 Mitarbeitern, die in diesem Jahr trotz der anhaltenden Pandemie in dem Dillenburger Unternehmen eingestellt wurden. Die Geschäftsführer Felix Heusler und der Betriebsratsvorsitzende Udo Koch begrüßen den Neuen und überreichten ihm eine Urkunde sowie eine Wortuhr aus der Präzisionslegierung Manganin, die von den Auszubildenden angefertigt und programmiert wurde.