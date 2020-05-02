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Samstag, 02.05.2020 - 19:37
4 min

Maske? Pflicht! Kaffee? Tabu! Frisöre öffnen am Montag wieder

Am Montag dürfen die Friseure wieder öffnen. Doch der Besuch beim Figaro wird nicht mehr so sein, wie er einmal war. Die Kunden müssen sich auf Veränderungen einstellen.

Tanja Eckel: Redakteurin Dillenburg
Von Tanja Eckel
Redakteurin Dillenburg
Darauf haben sie sehnlichst gewartet: Ab Montag dürfen Friseure wieder ihrem Handwerk nachgehen. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Darauf haben sie sehnlichst gewartet: Ab Montag dürfen Friseure wieder ihrem Handwerk nachgehen. Foto: Katrin Weber

Darauf haben sie sehnlichst gewartet: Ab Montag dürfen Friseure wieder ihrem Handwerk nachgehen. Foto: Katrin Weber

Die Schutzvorkehrungen sind getroffen: Lino und Rosetta Olizzo haben ihren Salon in Haiger mit Plexiglasscheiben zwischen den Kundenplätzen ausgestattet. Foto: Katrin Weber

Die Schutzvorkehrungen sind getroffen: Lino und Rosetta Olizzo haben ihren Salon in Haiger mit Plexiglasscheiben zwischen den Kundenplätzen ausgestattet. Foto: Katrin Weber

Mit Maske und Schutzschild: Auch Alexandra Margaritidou (r.) und ihre Mitarbeiterin Denise Dratzidis erwarten ab Montag wieder Kunden im Salon "Stylissimo" in Offenbach. Foto: Tanja Eckel

Mit Maske und Schutzschild: Auch Alexandra Margaritidou (r.) und ihre Mitarbeiterin Denise Dratzidis erwarten ab Montag wieder Kunden im Salon "Stylissimo" in Offenbach. Foto: Tanja Eckel

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Weiterführende Links
Hälfte hat Bedenken wegen Ansteckungsrisiko beim Friseur
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